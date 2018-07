Betrunkener randaliert im Lidl-Markt

Matthias Henke

Zehdenick (MOZ) Im Zehdenicker Lidl-Markt randaliert hat am Dienstag ein 49-Jähriger. So betrat er laut Polizei kurz vor 16 Uhr stark alkoholisiert den Markt an der Bahnhofstraße. Der Aufforderung der Mitarbeiter, seinen mitgeführten Beutelinhalt zu zeigen, kam er nicht nach. In weiterer Folge beleidigte der Mann eine Mitarbeiterin des Marktes und warf dieser seine Jacke gegen den Kopf. Die Polizei wurde daraufhin verständigt und die Ladentür bis zum Eintreffen der Beamten verschlossen.

Während die Polizei auf dem Weg zum Ort des Geschehens war, beschädigte der Mann die Eingangstür und beleidigte die Mitarbeiterin erneut. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, beruhigte sich der Mann. Weil dieser jedoch an diesem Tag zum wiederholten Male polizeilich in Erscheinung getreten war und eine Fremd- sowie Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Rettungswagen gerufen, der den Mann in eine geschlossene Einrichtung brachte. Auf dem Weg dorthin wurde der Rettungswagen durch die Polizei begleitet. Insgesamt wurden fünf Strafanzeigen aufgenommen. Zweimal wegen Beleidigung, einmal wegen Hausfriedensbruch sowie je einmal wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.