Funi löst die Ferien-Uni ab

Roland Becker

Hennigsdorf/Oberhavel (MOZ) Neuer Name, neues Konzept: Wenn in der diesjährigen ersten Herbstferienwoche der Campus der Hennigsdorfer Diesterweg-Oberschule öffnet, dann wird die Ferien-Uni in ihrem neunten Jahr mit einem neuen Konzept starten. Auch der Name wurde aufgefrischt: Funi.

Bislang war die Ferienuniversität für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren so etwas wie ein Gemischtwarenladen. Ein riesiges Angebot an Kursen hielt für jeden etwas parat. Die Kehrseite der Medaille: Nachhaltig war das nicht. Eher ging es darum, dass die Teilnehmer in verschiedene Themenfelder hineinschnupperten, ohne sich mit der jeweiligen Materie tiefer zu befassen. Das soll sich jetzt ändern.

„Wir wollen die Lernerfahrungen stärker in den Vordergrund stellen“, erläutert Andreas Witt. Der Hohen Neuendorfer Jugendkoordinator organisiert das Event gemeinsam mit seiner Oranienburger Kollegin Angela Mattner und Johannes Otto aus Hennigsdorf. Statt eines großen Straußes an Angeboten wollen die Jugendkoordinatoren ab diesem Jahr die Herbst-Uni unter ein Motto stellen und auch Kurse anbieten, die über mehrere Tage gehen. Von den Zwei-Stunden-Paketen wollen sie sich verabschieden. Das Thema für dieses Jahr ist bereits gefunden: „Vom Meer, dem Schmutz, dem Schutz und mehr“ wird mit verschiedenen Ansätzen das Thema Umweltschutz anpacken.

Die Organisatoren haben dafür drei Herangehensweisen gewählt, wie sich die jungen Teilnehmer dem Umweltschutz nähern können: auf der Bühne, im Labor, im Atelier. „Auf der Bühne werden Schulsozialarbeiter mit den Kindern ein Theaterstück entwickeln, dazu auch die Deko und die Kostüme basteln und schneidern“, berichtet Otto. Hier besteht für die Uni-Neulinge die Chance, eine ganze Woche in einem Workshop zubringen zu können. Zum Funi-Abschluss erlebt das Stück seine Premiere.

Das Labor lädt zum Forschen und Experimentieren ein. Die Plastikdetektive, so der Gruppenname, werden das Jugendforschungsschiff in Tegel besuchen, dort Wasserqualitäten untersuchen oder die Herkunft kleinster Müllpartikel zurückverfolgen. Im Atelier hingegen können kunstbegeisterte Kids Lichterketten aus Wegwerfprodukten basteln oder aus Müll Musikinstrumente entstehen lassen.

Auf Expedition geht es beim „Dschungel vor der Haustür“. Einmal über die Havel übergesetzt, schon landen die Ferienkinder in einem wahren Naturparadies. „In den Havelwiesen wollen wir gemeinsam auf Entdeckungstour gehen, ohne dass jemand vorwegläuft und nur sagt: Schaut nach rechts, schaut nach links“, erklärt Witt.

Das neue Konzept fasst er kurz und bündig mit „Klasse statt Masse“ zusammen. Einer der bisherigen Veranstalter verabschiedet sich allerdings aus der Runde: Velten steigt aus. „Den Veltenern ist das neue pädagogische Konzept nicht so wichtig. Sie wollen die Ferien-Uni, die im vorigen Jahr dort stattfand und als Erfolg angesehen wurde, so fortführen“, berichtet Witt. Veltens Stadtmarketing-Chefin Ivonne Pelz bestätigt das: „Wir sehen nicht so richtig den Veränderungsbedarf. Für Velten ist das das passende Format.“ Offen ist noch, ob Pelz und ihre Helfer eine solche Woche in jeden Herbstferien anbieten können. Eventuell werde es im zweijährigen Rhythmus unterschiedliche Ferienangebote geben, in die die Crew des Jugendklubs Oase mit einbezogen werde. Gestartet wird frühestens 2019.