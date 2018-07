Trotz Kritik soll HdB ins neue Rathaus

Holger Rudolph

Rheinsberg Einmal mehr sprach sich Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) am Dienstag dafür aus, das neue Rathaus weiterzubauen. Er halte nichts vom mehrheitlich beschlossenen Baustopp. Nicht zuletzt denke er dabei an die Zukunft des Hauses der Begegnung (HdB). Schwochow: „Die Stadt hat kein Gebäude, in dem alle HdB-Angebote Platz finden könnten.“

Dass es beim jüngsten Sozialausschuss Zweifel an der Eignung des Rathauses als Unterkunft für das HdB gab, überrascht Schwochow nicht. Trotzdem hält er den Einzug der Einrichtung ins künftige Rathaus für die einzig machbare Lösung. Im Ausschuss war kritisiert worden, dass Kinder sich im künftigen Umfeld nicht austoben könnten und Selbsthilfegruppen die Anonymität fehlen würde. Das sei nicht mehr zu ändern, wie Schwochow sagt, der auch andere Mängel sieht: „Es gibt für Mitarbeiter und Besucher nur die Parkplätze vor der Tür, die bislang Touristen zur Verfügung stehen.“ Letztere hätten künftig nicht nur weniger Parkmöglichkeiten. Der Kommune gingen zudem auch nicht unerhebliche Einnahmen durch die Parkgebühren verloren, die künftig nicht mehr eingenommen werden könnten.