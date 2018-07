Eine Woche ohne Handy im Sommerlager

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Eine Woche Abenteuer in einer biblischen Zeltstadt: Das verspricht das Sommerlager (SoLa), das diesen Freitag seinen Anfang nimmt. Veranstaltet wird die 21. Auflage für Kinder zwischen 10 und 13 Jahren von der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Oberkrämer und der Christlichen Versammlung Oranienburg.

Das Motto: „Der König ist tot. Es lebe der König.“ Wie Mitorganisatorin Anke Lauktien sagt, steht die biblische Geschichte der Könige Saul und David im Fokus. „In den vorigen Jahren hatten wir schon Wikinger-Mottos und ein Sommerlager basierend auf Oliver Twist“, berichtet sie über die Themenvielfalt des Camps. Nun hofft sie auf Kinder, die Spaß an Bräuchen des alten Israels haben. Dazu zählt ein Verzicht auf Handys. Für die angemeldeten Kinder, die von 60 Ehrenamtlichen betreut werden, sei das aber schon nach wenigen Tagen kein Problem mehr. Das Ferienlager biete genug Ablenkungen und lasse die Smartphones schnell vergessen, so Lauktien.

Das Camp startet am Freitag um 16 Uhr am Wansdorfer Schloss – auf dem Gelände einer ehemaligen Fleischfabrik. „Wir suchen jedes Jahr spezielle Orte, die zum gewünschten Flair des Mottos passen“, so Lauktien. In Wansdorf passten aber eher die Größe des Geländes sowie die zahlreichen Parkmöglichkeiten. „Dass das hier ein Fleischfabrik war, haben wir erst im Nachhinein erfahren.“

Die 160 Kinder – im Camp aufgeteilt auf sechs Familien – werden sich nach der Begrüßung, einem Schauspiel und Geschicklichkeitsspielen auf einen Fußmarsch begeben. Die erste Etappe endet an der Saubucht in Marwitz, wo die Kinder unter freiem Himmel übernachten. Am nächsten Tag geht es weiter Richtung Camp am Vehlefanzer Mühlensee. Wegen des starken Regens musste das SoLa 2017 hierher ausweichen. Im Nachhinein betrachtet ein glücklicher Zufall, stellte sich die Ecke doch als ideal heraus. Die Wasserversorgung stimmt, die Rettungswege sind sicherer.

Bis zum 28. Juli erwarten die Kinder, die zumeist aus Oberkrämer und Oberhavel kommen, zahlreiche Überraschungen. Zu viel verraten will Anke Lauktien nicht, um den Teilnehmern nicht den Spaß vorweg zu nehmen. Was zur Regelmäßigkeit des Camps gehört: eine kleine Andacht vor dem Aufstehen. Zudem wird in der eigenen SoLa-Küche jeden Tag frisch gekocht. „Und wir bauen viel: Schuhschränke, Bänke, Unterstände“, so Lauktien. Zwischendurch gibt es Kreativnachmittage, Geländespiele, Stationsläufe sowie Theaterworkshops. An Handys sollte da niemand mehr denken.