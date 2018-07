Künstlerisch mit Tieren befasst

Matthias Henke

Dannenwalde (MOZ) In der Kirche Dannenwalde wird am Sonnabend, 21. Juni, eine neue Ausstellung eröffnet, zu der der Förderkreis Kultur und Kirche am Weg einlädt. Die Schau trägt den Titel „Tier“ und vereint Werke von Christine Donath und Christian Wetzel. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr. Für den musikalischen Rahmen sorgen Heike Löchel (Fagott) und Philippe Carnoy (Schlagzeug) aus Berlin. Im Anschluss an die Vernissage wird zum Kaffeetrinken am Umweltbahnhof Dannenwalde eingeladen.

In der Ausstellung zu sehen werden sein: Zeichnungen, Aquarelle und Skulpturen. Alle kreisen um das Thema Tier und Tierdarstellung.

Christine Donath, geboren 1945 in der Oberlausitz, ist oft mit dem Skizzenblock im Alltag unterwegs. Ihr Interesse gilt immer wieder dem Menschen, seiner Tätigkeit, seinen Lebensumständen. Sie zeichnet in Altersheimen, in großen Fabriken wie dem ehemaligen KWO-Werk in Berlin-Oberschöneweide, hält Straßenszenen und Landschaften fest – und eben auch Tiere. Sie muss dabei sein, braucht den unmittelbaren Kontakt zum Motiv. Ihre Skizzen sind im Sinne von Lebensstudien zu verstehen. Am Ende des langen Prozesses stehen die Zeichnungen, die Aquarelle, als Ergebnisse verdichteten Bildgestaltens. In den Aquarellen dominieren erdige Töne. Es ist eine Farbpalette, der man etwa jenen Architektur- und Landschaftsfolgen von Musawwarat begegnen kann, einer antiken Ausgrabungsstätte im Sudan, an der sie 1999 als Zeichnerin vor Ort für mehrere Wochen tätig war.

Christian Wetzel, Jahrgang 1954, sagt über seine Arbeit: „Wie zur Zeit meiner Ausbildung an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, bei Prof. Gerd Jäger, arbeite ich heute noch figürlich, also abbildnah. Da bin ich hineingeraten und habe es mir ausgesucht in der Hoffnung, dort einen sicheren Ort zu besitzen, der meine Freuden und Leiden, Verzweiflungen und Hoffnungen, Wut und Traurigkeit, Mut und Ängste aufhebt. Der fachliche Anteil ist poetisches Befassen mit dem Sichtlichen und Begreifbarem, das ich mir zumute und das mich anmutet, das heißt, zum Assoziieren anregt. Da drängen sich bereits die ersten Entscheidungen auf – ob sich dem Gegenstand grafisch, malerisch, filmisch oder bildhauerisch gewidmet werden soll.