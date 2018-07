Vergebliche Suche nach einem zweiten Rettungsschwimmer

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Seit etlichen Wochen Sommerwetter, sprich schönstes Badewetter. Für Stefan Rusch, den Fürstenberger Rettungsschwimmer von der Festwiese, heißt das, seit Wochen zusätzliche Aufmerksamkeit walten zu lassen.

Ein Kollege oder eine Kollegin, die ihn dabei unterstützen, täte Not. „Man kann sie sich aber nicht aus den Rippen schneiden“, gibt Carola Hoheisel, die Leiterin des Hauptamtes unmissverständlich zu bedenken, dass Rettungsschwimmer rar gesät sind.

Aus Sorge nicht zuletzt um den idyllischen Standort am Röblinsee wurde in der Stadtverordnetenversammlung Ende Juni, also kurz vor Beginn der Großen Ferien, nochmals von Andreas Intress (Die Linke) nachgefragt: „Steht zurzeit ein zweiter Rettungsschwimmer in Aussicht und gibt es Bewerbungen auf dieses Stellenangebot?“

Carola Hoheisel konnte nur das wiederholen, was sie schon im vergangenen Jahr erklärte: „Nein, wir haben keinen zweiten Rettungsschwimmer und keine Bewerbungen. Da gibt es zurzeit in vielen Kommunen ein Riesenproblem“, so die Hauptamtsleiterin. Und man höre und staune, das nicht nur in Städten und Gemeinden, sondern auch bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

Wobei das Fürstenberger Problem, so wie bei anderen Kommunen, auch darin bestehe, dass die Beschäftigung einer solchen Person oder besser gesagt eines Fachangestellten für den Bäderbetrieb, arbeitsrechtliche Voraussetzungen mit sich bringt. „Zu gut Deutsch, wir können die Leute nicht ab der Öffnung der Badestelle bis zu ihrer Schließung oder noch länger, und das sieben Tage in der Woche beschäftigen“, merkte Hoheisel an. Die Arbeitszeit muss auch im Sinne des Arbeitnehmers flexibel entsprechend den Anforderungen gestaltet werden können“, sagte sie.

Das bestätigt auch der Sprecher der DLRG, Achim Wiese: „Für Kommunen stellt das schon ein Problem dar, aber bei uns kann das dadurch gelöst werden, dass wir die Rettungsschwimmer ehrenamtlich beschäftigen“, betont Wiese. 2 500 Personen engagierten sich bundesweit als Rettungsschwimmer für die DLRG. Klare Sache sei, dass die Lebensretter ihre Ehrenamtler versichert. „Abgesehen davon gilt es aber sorgfältig zu unterscheiden, zwischen dem Bademeister, sprich dem Fachangestellten für den Bäderbetrieb, und reinen Rettungsschwimmern“, erklärt der Pressesprecher. Carola Hoheisel gibt unterdessen zu verstehen, Rettungsschwimmer Stefan Rusch wird auch in dieser Saison keine Unterstützung bekommen können.