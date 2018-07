Arbeiten im tiefen Schacht

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Arbeiten in der Goethestraße gehen voran. Mitarbeiter der Baufirma GUT Altranft Gewässerunterhaltung und Tiefbau GmbH waren am Mittwoch dabei, an der Kreuzung Melcherstraße Teile der Abwasserleitung zu erneuern. Auftraggeber ist der Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (Tavob).

Etwa 3,50 Meter tief ist der Schacht, den Baggerfahrer Uwe Kollath an dieser Stelle ausheben muss, um die alte Rohrleitung freizulegen. Er folgt dabei den Anweisungen seines Kollegen Uwe Müller. Der steht in dem Schacht und gibt Zeichen. Von oben überwacht Werner Jendritzki das Geschehen. Etwa 20 Kubikmeter Erde mussten abgetragen werden. Für den Abtransport steht ein Lkw bereit. Den lenkt Werner Jendritzki.

Die wesentlichen Arbeiten am so genannten Sammler, darin wird das Schmutzwasser der Anliegergrundstücke eingeleitet, seien abgeschlossen. Lediglich fünf Hausanschlüsse müssten jetzt noch neu gesetzt werden, informiert Johannes Schwanz, Tavob-Geschäftsführer, auf Nachfrage dieser Zeitung über den Fortschritt in der Goethestraße. Sind die Arbeiten beendet, wird die Trinkwasserleitung auf der kompletten Strecke erneuert – von der Sonnenburger bis zur Wriezener Straße. Im November soll die Maßnahme seitens des Trink- und Abwasserverbandes abgeschlossen sein. „Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass die Straße grundhaft ausgebaut wird“, sagt Johannes Schwanz. Denn für den Ablauf der vom Tavob vorgenommen Arbeiten sei die von den Anliegern favorisierte und den Stadtverordneten beschlossene Variante ungünstig. Die Fahrbahn der Goethestraße wird nämlich lediglich abgefräst.

Zusätzlich werden in der Goethestraße der Gehweg auf der Seite der Kita und die Straßenbeleuchtung erneuert. Dafür werden die Grundstücksanlieger laut Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Bad Freienwalde mit zur Kasse gebeten. (hei)