Schneller als die Feuerwehr

Josefine Jahn

Genschmar (MOZ) Das sei schon etwas Besonderes, wo doch momentan so viele Handwerksfirmen volle Auftragsbücher haben, sagt Ilka Nickel vom Golzower Bauamt erfreut. Die Rede ist von den vorfristig begonnenen Bauarbeiten in Genschmar. Dort wurde Ende voriger Woche – vier Tage vor dem geplanten Start – damit begonnen, die Fläche auszuheben, auf der das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen soll.

Dem Regen zum Trotz waren die Bauarbeiter auch am Mittwoch voll am Werk. Noch werden Sandmassen beiseite geschaufelt. Am Rand der Baustelle stehen aber schon Brunnenringe bereit. Die Sickerschächte sind besonders im Oderbruch wichtig. „Die werden eingesetzt und dann mit Fundamentstützen verdichtet“, erklärt Ilka Nickel. Oben drauf werde im Anschluss die Fundamentplatte gesetzt. Diese wird von Mitarbeitern der Firma Jaß aus Libbenichen hergestellt.

Derzeit ist die Firma IWT aus Frankfurt mit den Tiefbau-Arbeiten beschäftigt. Das Gebäude selbst – eine Fertigleichtbauhalle – kommt aus Berlin von der Firma Haltec. „Die wird im September geliefert“, sagt Ilka Nickel. Im August muss also die Bodenplatte fertig sein. Die Grundsteinlegung ist für den 8. August vorgesehen.

Wenn die Hülle des Feuerwehrgerätehauses steht, stehen der Innen- und Ausbau an. Alles in allem sollen die Bauarbeiten bis zum 31. März 2019 abgeschlossen sein. Nach jetzigem Stand ist Ilka Nickel zuversichtlich, dass das auch klappt. „Aber es hängt davon ab, ob man Firmen kriegt. Einige Ausschreibungen laufen noch“, erklärt sie. Elektro, Heizung und die Fußbodenversiegelung etwa müssen noch beauftragt werden.

Das bisherige Gerätehaus, gegenüber vom entstehenden, sei für heutige Verhältnisse mit nur einem Fahrzeug-Stellplatz unterdimensioniert. „Auch von den Abstandsflächen her ist es nicht mehr tragbar“, sagt Ilka Nickel. Abgerissen werde es aber nicht, sondern umgenutzt – zum Beispiel zum Gemeindehaus. Auch das Allzweckgebäude daneben bleibe erhalten. Dort werden auch in Zukunft Schulungen durchgeführt. Der Toilettentrakt befindet sich ebenfalls im Haus.

Bereits Anfang 2016 wurden die Fördermittel für das Projekt beantragt. Die Bausumme von 293 000 Euro übernehmen zu gleichen Teilen das Land und die Gemeinde Bleyen-Genschmar.