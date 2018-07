Die schönsten Seiten der Stadt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wie lebt es sich in Hennigsdorf? Wer das wissen will, braucht einfach nur nach dem neuen Bildband zu greifen, der ab heute erhältlich ist. Auf 100 Seiten präsentiert sich Hennigsdorf in schillernden Farben und in seiner ganzen Vielfalt. Dabei ist der erste Bildband seit 18 Jahren weniger eine Einladung an Touristen, die Stadt zu besuchen. Denn es geht längst nicht nur um die – aus der Geschichte heraus eher spärlich gesäten – Sehenswürdigkeiten. Vielmehr beschert der Band den Hennigsdorfern selbst Aha-Erlebnisse. Einerseits können sie in den vier Kapiteln „Wohnen“, „Wirtschaft“, „Landschaft“ und „Leben“ ihre eigenen Wege durch die Stadt verfolgen. Andererseits hat Fotograf Frank Liebke für sie viele im Alltag übersehene, gar versteckte Ecken entdeckt.

150 Farbfotografien künden davon, wo die Hennigsdorfer wohnen, wo sie arbeiten, wie sie ihre Freizeit verbringen und wie sie feiern. Der Blick zurück in die Geschichte – etwa mit historischen Fotos – wurde bewusst vermieden. Auch mit Texten wurde insofern gespart, als dass nur die nötigsten Informationen die Bilder begleiten. Der Fokus liegt eindeutig auf den Fotografien, die die moderne und wachsende Stadt im Norden Berlins präsentieren.

Aus mehr als 2 000 Fotos wurden auch solche ausgewählt, die selbst das geübte Hennigsdorfer Auge herausfordern, und sei es nur durch ungewohnte Perspektiven: An welchem DDR-Bau ist gleich nochmal der Schriftzug von Fontane zu lesen? Wo gilt es die Stufen zu erklimmen, um vom Park aus die Wohnhäuser zu erreichen? Und wo hat der Fotograf die Kamera gen Himmel und damit in diese faszinierende Baumkronen-Landschaft gehalten? Es kann also eine Wonne sein, dieses Buch zu durchblättern. Da sei auch ein kleiner Fauxpas im Text verziehen. Wenn es über Stolpe-Süd heißt: „Spielplätze und der Klettergarten locken zum Austoben; um die alte Friedhofskapelle findet man Ruhe und Besinnung“, dann bleibt zu hoffen, dass es nicht die letzte Ruhe ist. Auf jeden Fall vorher in aller Ruhe die schönen Seiten dieses Bildbandes genießen.

„Angekommen – Eine Bildreise durch die Stadt Hennigsdorf“ kostet 23,90 Euro und ist in der Stadt-Info sowie in der Bücherstube, Havelpassage, erhältlich.