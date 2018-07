Recht und Gesetz in Zeiten der Unsicherheit

Berlin (MOZ) Man muss ein hartes Herz haben, wenn man den Flüchtenden in ihren orangefarbenen Rettungswesten auf dem Mittelmeer kein Mitgefühl entgegenbringt. Sie liefern sich für Unsummen gewissenlosen Schleusern aus, um in seeuntüchtigen Schlauchbooten einem Leben in Armut und Hoffnungslosigkeit zu entrinnen. Viele von ihnen wissen nicht, dass ihre Aussichten auf Asyl minimal sind. Zwei Drittel der Anträge in Deutschland werden abgelehnt. Die Anerkennungsquote der meisten Herkunftsländer liegt unter fünf Prozent.

Der Aufwand, der hierzulande betrieben werden muss, um die wirklich Schutzbedürftigen herauszufinden, ist enorm. Und er hat in den vergangenen drei Jahren zu einer Überforderung der Behörden geführt – mit fatalen Folgen für das gesellschaftliche Gefüge. Denn die Flüchtlingskrise rührte an dem Grundverständnis des Staates.

Was soll ein demokratischer Staat tun? Seine Aufgabe ist es einerseits, die Bürger zu schützen und andererseits ihr Zusammenleben zu organisieren, und zwar nach den Regeln und Gesetzen, die sie ihm über ihre Volksvertretung vorgegeben haben. Ist er auf Dauer nicht in der Lage, diese Regeln durchzusetzen, dann macht sich Unsicherheit breit. Deutschland erlebt das gerade. Viele Bürger fragen sich, wozu sie einen Staat brauchen, der an wichtigen Stellen den Eindruck erweckt, machtlos oder überfordert zu sein. Radikale Kräfte nutzen diese Unsicherheit.

Ein Rechtsstaat muss darauf reagieren. Auch in solch einem sensiblen Feld wie der Asylpolitik. Die Festlegung sicherer Herkunftsländer durch die Bundesregierung soll einer Beschleunigung der oftmals langen Verfahren dienen. Wer beweisen kann, dass er verfolgt wurde, wird dennoch weiterhin Schutz erhalten.

Bei aller Kritik an Horst Seehofer in den vergangenen Wochen – kaum jemand wird bestreiten, dass sein Streben nach Ordnung und rechtsstaatlichen Verfahren auch dem Ziel dienen soll, den Bürgern Sicherheit zurückzugeben. Gelingt es den demokratischen Kräften nämlich nicht, dieses Sicherheitsgefühl wieder zu erzeugen, dann werden ganz andere Akteure das Problem in die Hand nehmen. Und dann wird die jetzt vielfach gescholtene Flüchtlingspolitik Seehofers nur ein müder Abklatsch dessen sein, was Deutschland blüht.