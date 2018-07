Wohnungseinbrüche sind selten

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Zahl der Wohnungseinbrüche in ganz Brandenburg ist nach Polizeiangaben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Im VI. Wohnkomplex von Eisenhüttenstadt hatte es Ende Juni, Anfang Juli jedoch zwei Einbrüche und drei Einbruchsversuche gegeben.

Die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) wird aufgrund der jüngsten Einbrüche und Einbruchsversuche im Nadelwehrring, im Stadthafenweg sowie im Diesterwegring die ohnehin schon bestehende Kommunikation zu Polizei und Mietern weiter ausbauen. „Wir haben einen guten Kontakt zur Polizei, nicht nur wegen deren Aufklärungsarbeit bei den Einbrüchen und Einbruchsversuchen in unseren Objekten“, teilt Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft mit. Zudem würde es Informationsveranstaltungen im EWG-Treff zu aktuellen Themen gemeinsam mit den für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Polizeibeamten geben. „Wir werden die Aktivitäten und den Kontakt nunmehr intensivieren“, heißt es auf eine Anfrage hin. „Durch die aktuelle Einbruchserie sehen wir uns zudem veranlasst, insbesondere in unserem Journal auf bestimmte Dinge explizit aufmerksam zu machen“, teilt die Vorstandsvorsitzende mit.

Doch zuvor ordnet sie die Vorfälle ein: „In den letzten Jahren waren Wohnungseinbrüche in Genossenschaftswohnungen eher selten.“ Das entspricht der aktuellen Statistik im Land Brandenburg. Dort ist die Zahl der Wohnungseinbrüche von Januar bis Ende deutlich zurückgegangen. Die Polizei spricht von knapp 1500 Fällen. Dies seien 18,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, als noch mehr als 1800 Fälle gemeldet wurden. In nur zwölf Fällen dieses Jahres seien die ermittelten Täter übrigens Zuwanderer gewesen.

„Die relativ geringe Anzahl von Einbrüchen oder Einbruchsversuchen bei uns scheiterte meist an der Hauseingangstür oder beschränkte sich auf den Kellerbereich“, erklärt Verena Rühr-Bach. „Wir haben deshalb nicht explizit auf eine offensive Informationspolitik gesetzt und auf das Selbstinformationsinteresse der Mieter vertraut.“ Würden die Mieter diesbezüglich aber Anfragen haben, gebe die Wohnungsbaugenossenschaft auch Hinweise.

Wer beispielsweise seinen Haustürschlüssel verliert, muss die Genossenschaft sofort informieren. „Sie wird dann entscheiden, ob das Schloss ausgetauscht wird“, betont die EWG-Chefin und hat weitere Tipps parat: Weil Einbrecher gern längere Abwesenheiten nutzen, sollten Mieter aufpassen, keine entsprechenden Hinweise öffentlich preiszugeben – beispielsweise über Social-Media-Kanäle wie Facebook.

Wenn man verreist ist, gibt es zudem hilfreiche Tricks. „Einbrecher lassen sich meist schon von simulierter Anwesenheit abschrecken“, weiß Verena Rühr-Bach. Deshalb sollte man ihnen vorgaukeln, dass jemand in der Wohnung ist. Das ginge mit Hilfe von Zeitschaltuhren an Lampen oder durch Nachbarn, die immer mal nach dem Rechten schauen. Sollen sich allerdings auch Fenster und Rollläden aus der Ferne bedienen lassen, seien bauliche Maßnahmen notwendig, die sich in der Mietwohnung nicht unbedingt realisieren lassen – und wenn, dann nur nach Rücksprache mit der Genossenschaft.

Kommt es aber zu Einbrüchen oder Einbruchsversuchen, sind Schäden, die durch äußere Gewalt an den Türen entstehen, über die Versicherung der EWG abgedeckt. Voraussetzung für die Leistung der Versicherung ist die Anzeige der Straftat bei der Polizei und die Nichtermittlung des Täters. Ist der Täter bekannt, muss er zahlen.