Ein überfälliger Schritt

Berlin (MOZ) Es gibt beim Reisen wohl kaum etwas Ärgerlicheres, als an einer Bahnstation nicht mehr weiter zu kommen. Weil kein Taxi in Sicht und der letzte Bus abgefahren ist. Genau dieses Problem geht die Deutsche Bahn mit ihrem Shuttleservice, der Kunden bündelt und zum Zielort fährt, an. Das ist dringend nötig, geschieht aber nicht ganz freiwillig.

Denn seitdem Google und VW mit ihren Ridesharing-Angeboten auf den Markt drängen, muss sich die Bahn etwas einfallen lassen. Eine Antwort auf die Konkurrenz ist das Hamburger Modell. Das muss die Bahn allerdings schnellstmöglich auf andere Städte ausweiten sowie Konzepte entwickeln, wie ländliche Regionen von Sharing-Diensten profitieren. Erst dann steigen immer mehr Menschen von der Straße auf die Schiene um. Shuttles allein reichen aber nicht.

Hilflos auf dem Bahnsteig umherzuirren auf der Suche nach einem Mitarbeiter, darf keine Option mehr sein. Stattdessen muss es bei Ausfällen Informationen über alternative Züge in Echtzeit aufs Smartphone geben. Ja, die Bahn arbeitet derzeit an diesen Konzepten und nähert sich dem digitalen Zeitalter an. Leider fährt sie im Regionalzug-Tempo darauf zu, wo das eines ICE nötig wäre.