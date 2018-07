Brücke klappt wieder

Larissa Benz

Neubrück (MOZ) Die Zugbrücke in Neubrück ist seit Mittwochvormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte der Landkreis gestern unverzüglich mit. Das Bauwerk war nach einer Havarie seit SonnabendNachmittag gesperrt. Beim Hochheben der Brücke war das Zugseil gerissen. Die mechanische Überführung prallte daraufhin mit voller Wucht aus mehreren Metern Höhe nach unten. Der Eigentümer der Brücke, der Landkreis, ließ das Bauwerk sperren, da zunächst nicht klar war, ob die Statik der Brücke durch den Aufprall beeinträchtigt wurde.

Nach Behördenschelte am Vortag wegen fehlender Informationen wurde am Mittwoch prompt informiert: Die Brücke ist wieder frei! Das gerissene Seil war morgens von einer Beeskower Firma durch ein neues, 35 Meter langes Stahlseil ersetzt worden. Außerdem brachten die Mitarbeiter die Brückengewichte in Position.

Nachdem Statiker danach das Bauwerk überprüften und keine Mängel feststellten, konnte Autos und Booten wieder freie Fahrt erteilt werden. Denn nun kann auch die Schleuse wieder betrieben werden.

Seit Samstag waren viele Boote in Neubrück wieder umgedreht, weil sie keine Informationen erhielten, wann eine Weiterfahrt möglich sein könnte. Andere Urlauber harrten mehrere Tage in der Hoffnung aus, dass sie die Bootsreise bald fortsetzen können. Als problematisch stellte sich vor allem heraus, dass die Fahrt zum nächsten Supermarkt sie auf dem Wasserweg einige Stunden gekostet hätte. Die meisten der Boote waren auf dem Weg nach Berlin.

Bei der Reparatur am Mittwoch war auch Schleuser Tony Hermann vor Ort, der am Samstag im Dienst war, als das Zugseil riss: „Man kann nur froh sein, dass niemand verletzt wurde“, sagte er. Warum das Seil riss, ist weiterhin unklar.

Die Zugbrücke wird heute für kleinere Reparaturarbeiten zwischen 16 und 18 Uhr noch einmal für den Verkehr gesperrt, teilte der Landkreis mit.