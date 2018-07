Eisenbahnerdenkmal kann saniert werden

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Darum haben die Frankfurter Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) lange gekämpft. Seit einigen Tagen liegt das ersehnte Schriftstück nun vor: die denkmalrechtliche Genehmigung für die Sanierung des Eisenbahnerdenkmals auf dem Kiliansberg.

„Es ist eine Initiative vieler Bürger, die das ermöglicht hat, und auch dem Engagement von Martin Wilke zu verdanken“, macht Lokführer Michael Hofmann deutlich. Der Oberbürgermeister a.D. habe sich noch während seiner letzten Amtstage dafür stark gemacht, das Bürgeranliegen zu unterstützen, sagt er. Einen ersten Antrag hatte die GDL im Januar 2015 bei der Stadt eingereicht. Doch vor allem gegen die geplante Nachbildung der ausradierten Inschriften sperrte sich die Denkmalbehörde lange. Unter anderem, weil die politisch motivierte Beseitigung der Inschrift nach 1945 ebenso zur Geschichte des Denkmals gehört.

Das Denkmal stammt aus dem Jahr 1932 und sollte an die während des Ersten Weltkrieges gefallenen Eisenbahner aus früheren, nunmehr auf polnischem Territorium liegenden Direktionsbezirke der Reichsbahn erinnern. Den Bau der drei Säulen aus Muschelkalk samt geflügeltem Rad hatten seinerzeit regionale Eisenbahnvereine angeschoben, nachdem der Hauptsitz der neu gebildeten Reichsbahndirektion Osten nach Frankfurt verlegt worden war. 1947 wurde die Inschrift auf Grundlage einer Direktive des Alliierten-Kontrollrates entfernt. Mit den Worten ging im Lauf der Jahre für viele auch die Bedeutung des Monuments verloren. Vor einigen Jahren begann sich dann die GDL-Ortsgruppe dafür zu interessieren. Mit Unterstützung von Regionalhistorikern gelang es, die Zeilen zu entschlüsseln. Der Text des ersten Teils ist schlicht: „1535 aus den drei Direktionsbezirken Bromberg, Danzig, Posen fielen im Weltkrieg 1914-1918 und 1919 bei den Grenzkämpfen.“

Der Denkmalschutz bringe in seinem Schreiben zwar weiter seine Zweifel an der Neugravur zum Ausdruck, berichtet Michael Hofmann. Trotzdem verzichtete die untere auf eine Vorlage des Antrags bei der obersten Denkmalbehörde und erteilte die Erlaubnis; offenbar auch um des lieben Friedens willen. Denn schließlich geht es nicht nur um die Gravur. Sondern auch um eine Sanierung der Steine und Fugen. Ein Restaurierungskonzept hatten die Eisenbahner im Mai 2017 zum ersten Antrag nachgereicht. Denn Witterung und Vandalismus haben Spuren am Denkmal hinterlassen.

Die Genehmigung ist mit Auflagen versehen. Beispielsweise sind umfassende Dokumentationen anzufertigen. Darüber hinaus müssen sowohl das geplante Schriftbild als auch sämtliche Ausführungsdetails mit der Stadt gesondert abgestimmt und es dürfen nur qualifizierte Fachfirmen mit den Arbeiten beauftragt werden. Doch das ist für Michael Hofmann ohnehin selbstverständlich. Auf der Grundlage der Genehmigung planen er und seine Mitstreiter nun die nächsten Schritte. Ein Teil der Finanzierung sei durch Spenden bereits gesichert.

Teil des Konzeptes ist auch eine Informationstafel zur Geschichte des Denkmals. Der Text dafür wurde bereits von Professor Dr. Werner Benecke, Studiendekan an der kulturwissenschaftlichen Fakultät der Viadrina, geschrieben. „Neben Deutsch soll kurz und bündig auf Polnisch, Russisch und Englisch über das Denkmal informiert werden“, erklärt Michael Hofmann. Auch die Übersetzung übernehme die Universität.

Für den engagierten Bahn-Beschäftigten kommt die Einigung mit dem Denkmalamt genau zur richtigen Zeit. Denn am 11. November vor genau 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. An diesem Tag soll es vor den Säulen eine Kranzniederlegung geben. „Dazu wollen wir auch polnische Eisenbahner einladen“, schaut er voraus.