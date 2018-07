Neue Plätze zum Sitzen und Trainieren

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Immer wenn Dackel Enno eine Pause braucht, setzt sich Paul Zur Meyer-Horst auf eine der neuen Bänke im Fürstenwalder Stadtpark. „Die sind bequem und sehen auch besser aus als die Betonklötze mit den drei Leisten, die hier vorher standen“, sagt der 32-Jährige. „18 neue Bänke wurden im Frühjahr aufgestellt“, sagt Susanne Kleinschmidt aus der Fachgruppe Kommunalservice der Stadtverwaltung. Mit den Exemplaren, die in Vorjahren getauscht wurden, gibt es nun 31 neue Bänke im Park. 18 weitere sollen dieses und nächstes Jahr hinzukommen. Insgesamt stünden in der Stadt 235 Bänke.

Doch nicht nur zum Verweilen lädt der Stadtpark ein. Ein großes Fahrrad gibt es bereits als Fitness-Gerät. „Vier weitere wollen wir Ende des Sommers aufstellen“, kündigt Marco Witte aus der Fachgruppe Stadtplanung an. Ein Crosstrainer, ein Multifunktionstrainer, eine Slackline und ein Überzugtrainer sollen es sein. „Das Fahrrad wurde aus dem Bürgerbudget 2016 finanziert“, erinnert Witte. „Die neuen Geräte können wir kaufen, weil uns Bonava bei der Einweihung des neuen Hauses eine Spende von 25 000 Euro gegeben hat, um etwas für die Öffentlichkeit davon zu schaffen“, erläutert er weiter.

In Wittes Aufgabenbereich fällt es auch zu planen, wo alle anderen Stadtmöbel ihren Platz bekommen. Aktuell läuft der Austausch von Beton-Mülleimern gegen solche aus Metall. Über der Öffnung hängt eine Art Deckel, der verhindern soll, dass Wind und Vögel eingeworfenen Müll verteilen. Insgesamt gibt es in der Stadt rund 350 Mülleimer. Zudem wurden in diesem Jahr bereits 20 neue Hundekot-Beutel-Spender aufgestellt – etwa im Park der Jahreszeiten, oberhalb des Eisenbahntunnels, an Musikschule und Seilerplatz.