Noch keine Task-Force Trockenheit

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Eine Task-Force gegen die Trockenheit im Landkreis Barnim gibt es noch nicht. Dennoch wird die Situation sehr genau beobachtet. Denn bis auf den Regen vor sieben Tagen ist es seit April knochentrocken. Die Waldbrandgefahr steigt.

Zwar wird noch nicht wieder von einem Betreten der Wälder gewarnt, die Landesforstbehörde schaut aber mit Argusaugen auf verdörrte Landstriche.

Kreisübergreifende Aktivitäten gibt es noch nicht, wie der Landkreis auf Nachfrage mitteilt. „Zwischen den Landwirtschaftsbetrieben gibt es Absprachen, wie die Unterstützung bei Bränden - Flächen- und Technikbränden - überbetrieblich und auch überkreislich erfolgen kann“, erläutert die Pressestelle.

Das habe sich bereits in Juni bei Flächenbränden in Seefeld/Krummensee bewährt. Mit dem Regen in der Nacht zum 11. Juli sei die Lage hinsichtlich der Brandgefahren in der Landwirtschaft etwas entspannter geworden. „Es kann aber erneut auch schnell wieder akut werden“, so heißt es.

Die Trinkwasserversorgung im Landkreis sei trotz der Gartenbewässerung im privaten Bereich gesichert. „Nur im Bereich des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes wurde zeitweise ein Bewässerungsverbot ausgesprochen“, so der Landkreis. „Die Bürger werden angehalten, die Bewässerung der Rasen- und Gartenflächen nur in den Nachtstunden vorzunehmen, um die unproduktive Verdunstung der Wasserressourcen zu mindern“, so ein Tipp von Siri Heiland aus dem Landratsamt in Eberswalde. In den Stadtgebieten sei es wichtig, die Straßenbäume durch nächtliche Bewässerung zu versorgen.

Allerdings benötigt ein Jungbaum bis zu hundert Liter Wasser in zwei Wochen, weiß auch Lucy Fotschki aus dem Rathaus Panketal zu berichten. Sie ist für das Gemeindegrün zuständig und hofft auf die Hilfe der Panketaler beim Bewässern des straßenbegleitenden Junggrüns. „Die Jungbäume leiden wegen der langen Trockenheit unter Hitzestress und sind gefährdet“, so Fotschki. „Zusätzliches Gießen könnte helfen, Bäume zu erhalten – da die Kapazität unseres Bauhofes ausgeschöpft ist“, macht die Forstwirtin deutlich. Der sei sowieso unterwegs, um Bäume zu gießen.

Das Wasserwerk in Panketal mahnt ebenso wie andere Dienstleister, zurückhaltend zu sein. Auch wenn das Baden lockt, sollte der heimische Pool nicht unbedingt jetzt am Tage gefüllt werden, wenn Industrie und soziale wie kommunale Einrichtungen versorgt werden müssten. Am 30. Mai war das Wasserwerk sogar wegen Überlastung ausgefallen. 17 bis 21 Uhr gilt als absolute Spitze, in der besonders gespart werden müsse.

Ein sorgsamer und vernünftiger Umgang mit Wasser sei sehr wichtig, betont der Landkreis. Nutzpflanzen sollten in den späten Abend- oder frühen Morgenstunden gezielt gegossen werden, auf eine weitere Bewässerung, insbesondere am Tag und in den Mittagsstunden, sollten Gartenfreunde im Barnim verzichten. Hier müsse die Vernunft der Bewohner klar überwiegen.