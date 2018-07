Unauffällig: In diesem Haus an der heutigen Eberswalder Straße 133, so zeigt Martin Appel, betrieb das jüdisch-christliche Ehepaar Landmann in den 1930er-Jahren ein kleines Textilgeschäft. In der Reichspogromnacht wurde es durch die Nazis völlig verwüstet. © Foto: Thomas Burckhardt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Grabstelle ist unkenntlich. Nichts erinnert auf dem Messingwerkfriedhof an das Schicksal der Eheleute Magnus und Gertrud Landmann, die aus Angst vor Deportation 1943 den Freitod wählten. Martin Appel will die Familiengeschichte „dem Vergessen entreißen“, wirbt für einen Gedenkstein.

Vor der Biesenthaler Straße 5 liegen zwei Stolpersteine. Seit 2013 erinnern sie an Magnus und Gertrud Landmann, ein jüdisch-christliches Ehepaar, das einst dort wohnte. Das war es dann aber auch schon an sichtbarer und noch erlebbarer Erinnerung. Weshalb es sich der frühere Gemeindepädagoge Martin Appel, Mitglied im Förderverein Finower Wasserturm und sein Umfeld, zur Aufgabe gemacht hat, das Schicksal der Familie zu recherchieren und in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Appel, selbst Finower, spricht vor dem Bauausschuss, in dem er das Projekt vorstellt, von einem „besonders tragischen Schicksal“.

Die Eheleute betrieben in der damaligen Schöpfurther Straße 7, heute Eberswalder Straße 133, ein Textilgeschäft. Der Laden wurde in der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 zerstört. Er habe Ohrenzeugen ausfindig gemacht, die akustisch miterlebt haben, wie das Geschäft der Landmanns verwüstet wurde, so Appel. Wenig später, das Ehepaar war inzwischen an die Biesenthaler Straße umgezogen, wurde es „völlig enteignet“. Der damals neunjährige Sohn Axel konnte Anfang 1939 über einen Kindertransport nach England in Sicherheit gebracht werden. Gemeinsam mit Tausenden jüdischen Kindern wurde er so gerettet, er überlebte den Krieg. 1946 sollte er jedoch erfahren, dass sich seine Eltern 1943 das Leben genommen hatten, aus Angst vor der Deportation in ein Vernichtungslager der Nazis. Ihre Leichname, so weiß Appel inzwischen, waren unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne jegliches Abschiedsritual auf dem Messingwerkfriedhof verscharrt worden. Erst seit 2016 sei die genaue Grabstelle überhaupt bekannt. Deshalb wolle er jetzt dort einen Gedenkstein, eine Gedenktafel aufstellen. Ziel sei es, den Stein am 4. März 2019, anlässlich des 76. Todestages des Ehepaars, zu enthüllen. Der Förderverein unterstütze das Projekt. Ebenso wie das Kulturamt der Stadt und die Hoeck-Stiftung. Gleichwohl sei man noch auf Spenden angewiesen. Um die 4100 Euro seien nötig, hofft Appel auf weitere Förderer. 2500 Euro sind bereits zusammengekommen, informiert er.

Zudem wolle er die Geschichte der Landmanns im Eberswalder Jahrbuch, das der Verein für Heimatkunde Ende 2018 herausgibt, publizieren. Um sie „dem Vergessen zu entreißen“, wie er sagt. Sohn Axel sei im März dieses Jahres im Alter von 88 Jahren in England gestorben. Seine beiden Söhne leben heute in England und Neuseeland. Mit letzterem, mit Andrew Landmann, stehe er per E-Mail im Kontakt. Und er hofft, dass dieser im März 2019 nach Finow zur Enthüllung der Gedenktafel kommen kann. Die Stadt werde künftig die Pflege des Grabes übernehmen. Ebenso wie sie die Grabstelle für den Aufbau der Grabsteines entsprechend herrichten werde.

Martin Appel beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem Schicksal der Eheleute Landmann. Bei der Spurensuche waren dem Finower vor allem Ellen Grünwald und Brigitta Heine behilflich. Auf diese Weise sei auch der Kontakt zu Andrew zustande gekommen. Der Enkel war 2000 bereits einmal in Eberswalde, um seinerseits nach Spuren seiner Großeltern zu suchen. Leider, so bedauert Appel, habe er keine Verbindung mehr zu Axel Landmann herstellen können. Dank seiner Nachforschungen weiß er aber, dass jener Koffer, mit dem Axel 1939 auf den Kindertransport nach Großbritannien ging, ihn bis an sein Lebensende begleitet hat. Und dass sich Landmann in der Quäker-Gemeinde in Northampton engagiert hat.

Spendenkonto: Förderverein Finower Wasserturm und sein Umfeld; Sparkasse Barnim, IBAN DE66 1705 2000 3210 0347 28, Kennwort Gedenkstein Landmann