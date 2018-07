40 Hektar Feld bei Kremmen in Flammen

Brian Kehnscherper

Kremmen (MOZ) Auf einem Acker in der Nähe von Kremmen standen am Mittwochnachmittag 40 Hektar Feld in Brand. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, ging die Meldung gegen 15.30 Uhr ein. Die Brandbekämpfer rückten mit 65 Einsatzkräften aus. Erst gegen 20 Uhr waren auch die letzten Glutnester gelöscht. Die Flammen griffen nicht auf umliegende Bäume oder Gebäude über. Auch kamen nach Angaben der Leitstelle in Eberswalde keine Menschen zu Schaden. Durch das anhaltende Sommerwetter kommt es immer wieder zu Feldbränden in der Region. Die große Trockenheit begünstigt, dass sich die Flammen sehr schnell ausbreiten.