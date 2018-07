Gut gerüstet für Ansturm

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Frisch und modern präsentiert sich in dieser Woche die Touristinformation in der Bernauer Innenstadt. Fünf Wochen wurde gewerkelt, um den Anlaufpunkt in der Bürgermeisterstraße 4 wieder für die Öffentlichkeit herzurichten und mit neuen Materialien auszustatten.

Nach den Umbauarbeiten ist die Tourist-Information nunmehr laut einer Mitteilung aus dem Rathaus Bernau zeitgemäß ausgestattet. Der neu gestaltete Raum in unmittelbarer Nachbarschaft zur Galerie Bernau überzeugt durch ein modernes und frischeres Erscheinungsbild. Die vorhandene Kapazität werde optimal ausgenutzt, heißt es.

An einem großzügigen Tresen können bei Bedarf gleich zwei Mitarbeiterinnen die Gäste der Stadt bedienen und Fragen um Sehenswürdigkeiten, Übernachtungen oder Vorverkäufen sowie aktuellem Informationsmaterial beantworten. Die offene Präsentation der Souvenirs, Flyer und Broschüren soll einladend wirken, hofft die Stadtverwaltung.

Außerdem wurde auch an die Kinder gedacht. Die kleinen Gäste können nun in der neu geschaffenen Spiel-Ecke puzzeln oder malen, während sich die Eltern nach Ausflugstipps, Veranstaltungen oder Übernachtungsmöglichkeiten erkundigen.

Die Umgestaltung der Tourist-Information basierte auf der Grundlage eines Leitfadens der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH und ist eine Investition in die touristische Zukunft Bernaus, heißt es. Vor allem mit Blick auf das kommende Jahr, wo große Jubiläen anstehen, ist der Anlaufpunkt nun gerüstet.

100 Jahre Bauhaus und 500 Jahre Marienkirche ziehen sicher zahlreiche Neugierige in die Stadt im Niederbarnim. Auch für Gastronomen, Hoteliers und Privatvermieter sowie Stadtführer, Reiseleiter und Historiker dürfte 2019 ein ganz besonderes Jahr werden.

Die Tourist-Information ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Hier finden sich neben Broschüren und Wanderkarten auch viele Hinweise zu Sehenswürdigkeiten.