Künftiges Revier schon mal markiert

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ende September sollen sich für Pfiffi, Bello und Co. die Tore öffnen. Dann wird der Hundeauslaufplatz im Brandenburgischen Viertel in Betrieb gehen. Der erste in Eberswalde. Am Dienstagabend markierten die potenziellen Nutzer, die Vierbeiner, schon mal ihr künftiges Revier. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt und dem Quartiersmanagement verständigten sich die Herrchen und Frauchen über Ausstattung und einige Regeln.

Mit rot-weißem Flatterband hatten Günther Wolf vom Stadtentwicklungsamt sowie Ute Truttmann vom Berliner Büro Stern, mit dem Quartiersmanagement im Wohngebiet betraut, das Areal des künftigen Hundeauslaufplatzes im südlichen Barnimpark gekennzeichnet. Der Standort habe alles, was es braucht, so Wolf: Bäume, Schatten, kupiertes Gelände, ein paar Sitzmöglichkeiten. Allerdings: Die Fläche grenzt an einen Spielplatz und vis-à-vis liegen Reihenhäuschen, kamen prompt auch Einwände. In jedem Fall seien die Anlieger über das Vorhaben zu informieren, und zwar vorher, mahnte der Stadtverordnete Carsten Zinn, an den Ärger seinerzeit mit dem Skaterpark erinnernd. „Es handelt sich hier um ein Pilotprojekt“, erklärte Günther Wolf. Also eine Art Test. Stadt und Nutzer werden gemeinsam Erfahrungen sammeln, gegebenenfalls nachsteuern. Es gebe kein fertiges Konzept, so der Mitarbeiter des Stadtentwicklungsamtes, auch wenn sich die Kollegen vorher einen Platz in Fürstenwalde angeschaut und mit Experten beraten haben. „Wir wollen das Projekt mit Ihnen zusammen entwickeln.“ Neudeutsch: Beteiligungsprojekt.

Dazu gehören natürlich auch Regeln. Der Platz werde eingezäunt, er erhalte zwei Tore. Gleichwohl sei er stets offen, auf ein Verschließen sowie eine Nutzungsgebühr wolle man (zunächst) verzichten, so Wolf. „Wir starten mit einem offenen Konzept.“ An den Eingängen werden Dog-Stationen mit Kottüten und Abfalleimern aufgestellt. Alkohol sei tabu, waren sich die Hundebesitzer einig. Noch relativ vage blieb die Runde beim Thema Nutzungs- und damit der Ruhezeiten. „Bis Einbruch der Dunkelheit“, hieß es.

Während sich Dackel, Cocker Spaniel, Schäferhund, Jack Russel, Labrador beschnupperten, wurde am anderen Ende der Leine leidenschaftlich die Frage diskutiert: Kann das funktionieren? Lockt das Angebot nicht auch jene Hundebesitzer vom Potsdamer Platz an? Kommen große und kleine Hunde miteinander klar? „Wir versuchen es“, bekräftigte Wolf. Das Quartiersmanagement werde das Projekt begleiten und auf Probleme reagieren. Und immer wieder war auch von der Eigenverantwortung der Halter die Rede.

„Ich finde das ziemlich gut“, erklärte Diana Krüger, die sich „freuen würde, wenn das mit dem Platz hier klappt“. Dann müsse sie mit Cooky nicht mehr in den Wald. „Das ist perfekt“, pflichtete ihr Franziska Wickert bei. Hier könne man endlich die Hunde von der Leine lassen, ihr Rex könne sich austoben und werde ausgelastet. Das habe auch was mit artgerechter Haltung zu tun, hieß es. Karin Dannenbring (mit Karuso) findet das Projekt ebenfalls „super“. Im TV habe sie bereits von derlei Auslaufplätzen erfahren und gedacht: „Das wäre toll für Eberswalde.“