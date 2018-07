Schrecksekunde für Oberligisten

Edgar Nemschok

(MOZ) Braunschweig/Strausberg. Eine echte Schrecksekunde musste der FC Strausberg während seines Fußball-Trainingslagers in Wenden (in der Nähe von Braunschweig) erleben. „Wir waren dort schon einmal in der vergangenen Saison und auch in diesem Jahr wurden wir wieder regelrecht verwöhnt. Gastgeber war der FC Wenden. Alles hat gepasst, ein schönes Hotel, perfekte Versorgung und auch die sportlichen Rahmenbedingungen waren sehr gut“, erzählt der Sportliche Leiter beim FCS, Holger Ohde.

Ein Höhepunkt sollte dann am Sonnabend ein Spiel gegen den heimischen 1. FC TuS Celle werden. Die Partie sollte im Rahmen der Saisoneröffnung des Vereins stattfinden. Auf der Fahrt zum Spielort wurde der Konvoi der Strausberger in einen Verkehrsunfall verwickelt.

„Es ging alles rasant schnell. Wir gerieten zunächst in einen Stau auf der Landstraße. Auf das letzte Fahrzeug fuhr unglücklicherweise ein Lkw auf. Unser Fahrzeug wurde deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Viel wichtiger war aber, dass den Insassen nicht so viel passierte.“ Ohde berichtet, dass sich alle aus der Mannschaft sehr professionell verhalten haben. Die Unfallstelle wurde sofort gesichert und die Verletzten versorgt. „Das bemerkten auch die wenig später eingetroffenen Rettungskräfte“, berichtet Ohde weiter. „Zum Glück haben wir mit Reinhard Günther auch einen erfahrenen Berufskraftfahrer mit dabei.“

Drei Strausberger mussten trotzdem und vorsorglich in umliegende Rettungsstellen gebracht werden, konnten aber kurz danach wieder entlassen werden. Nur Physiotherapeutin Maria Schacht erlitt ein Schleudertrauma und fällt eine Weile beim FC Strausberg aus.

„Wir wollen das alles auch gar nicht an die große Glocke hängen. Alle sind zufrieden, dass alles verhältnismäßig glimpflich ablief. Erst in solchen Fällen merkt man dann, dass vieles im Leben schnell zur Nebensache wird“, sagt Ohde. (en)