Nach dem Schrauben an Mini-Flitzern geht es auf den Parcours

Reimund Krüger

Schwedt (MOZ) Auch in diesem Jahr hat der Modellclub Schwedt (MC Schwedt) bei der Ferienaktion „Schwedt-Agenda“ des Mehrgenerationenhauses mitgemacht. An zwei Tagen hatten die Schwedter Automodellsportler Kinder in ihrer RC Arena im Ortsteil Blumenhagen zu Gast und vermittelten ihnen nicht nur fahrerisches Können. In Workshops konnten die Kinder selbst an den Miniautos schrauben.

Von jeweils 10 bis 18 Uhr standen Vereinsmitglieder den interessierten Kindern zur Verfügung. Zwölf waren von ihren Eltern angemeldet, zehn haben das Angebot genutzt.

Bevor es überhaupt um den Automodellrennsport gehen konnte, war erst einmal Aufräumen und Herrichten der Rennstrecke angesagt, denn der große Regen hatte Wassermassen hinterlassen, die nun mit Pumpen, Besen und Eimern beseitigt werden mussten. Aber auch daran hatten die Kinder ihren Spaß.

Nach dem Mittagsessen begann das eigentliche Programm. Wie bei jedem anderen Fachgebiet geht es auch im Modellbau nicht ohne Theorie. Hier zeigte sich, dass die zehn Kinder durchaus schon mit eigenen Vorstellungen gekommen waren und nicht nur beschäftigt werden wollten. Sehr aufmerksam und viele Fragen stellend, machten sie zum Beispiel die kindgerecht organisierten Workshops auch für die Betreuer interessant.

Aber was ist die interessanteste Theorie gegen praktische Erlebnisse wert. So waren die ersten Fahrversuche sehr aufregend für die Kids. Immer wieder erstaunlich, dass selbst Kinder, die noch nie eine Fernbedienung zum Steuern in der Hand hatten, relativ schnell damit zurechtkommen. Und so war schon das erste Training heiß umstritten und der Tag im Nu zu Ende.

Auch am Sonnabend war erst einmal wieder Technik und Schulung angesagt. Toll, wie die Kinder den Vortag verarbeitet hatten, denn mit der Erfahrung des Vortages waren nun die Betreuer hinsichtlich Fragen und Interessenlagen noch ein wenig mehr gefordert. Neben der Betreuung der Kinder verbindet der MC Schwedt natürlich mit seinem Engagement auch die Hoffnung, den Nachwuchs für das technisch anspruchsvolle Hobby zu begeistern.

Abschließend gab es echte Rennen – genau nach den Regeln der Profis in Vor-, Zwischen- und Endläufen. Nach spannenden Rennen vor begeisterten Eltern, Großeltern und Clubmitgliedern waren eigentlich alle Sieger. Allen Kindern wurden extra kreierte Urkunden und kleine Präsente übergeben. Die drei Erstplatzierten zeichnete Vereinsvorsitzeder Hans-Joachim Bliefert mit Medaillen aus dem Profisport aus, der Sieger erhielt einen Pokal des Deutschen Minicar-Club (DMC). Es bleibt zu hoffen, dass das eine oder andere Kind den Weg zum MCS findet und hier erfolgreich sein neues Hobby startet. Vielen Dank an dieser Stelle für die tolle Betreuung der Kinder durch Sven Buschmann und an Peter Ertel, der sich liebevoll um das leibliche Wohl kümmerte.

Der MC Schwedt will auch mit dem nächsten Event die Aufmerksamkeit der Kinder und Jugendlichen gewinnen. Am 7./8. September startet am Oder Center Schwedt auf improvisierter Strecke der Beginner-Cup. Am 22./23. September findet der vierte Lauf zum Oder-Pomerania-Cup statt.