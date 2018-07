Heimrecht gegen Oberligisten

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Am Mittwoch ist die 1. Runde im Fußball-Landes-pokal 2018/19 ausgelost worden. Regionalligist FSV Union Fürstenwalde muss am 18. August zu Phönix Wildau, der FV Erkner empfängt den VfB Krieschow, Blau-Weiß Briesen den FSV Luckenwalde.

Die Randberliner wurden als vorletzte Mannschaft aus dem Lostopf der Gastgeber-Vereine gefischt, in dem sich fast alle Landesligisten sowie die Kreispokalsieger befanden. Das nämlich war neu: Es gab keine regionale Trennung mehr nach Nord und Süd, sondern nur noch zwei Töpfe mit den Heim- und den Auswärtsmannschaften, sprich Dritt- und Viert-, Ober- und Brandenburg sowie die übrigen Landesligisten.

Der 1. FC Frankfurt und der FC Eisenhüttenstadt zum Beispiel hatten dabei kein Losglück, für beide Verbandsligisten geht es in den äußersten Nordwesten des Landes: Die Oderstädter müssen zu Schwarz-Rot Neustadt, die Stahlstädter zum FK Hansa Wittstock – hin und zurück 390 bzw. sogar 470 Kilometer.

Da hat es der FSV Union besser getroffen: Die Fürstenwalder spielen in Wildau beim Vorjahres-Zehnten der Landesliga Süd und sind als drei Klassen höher angesiedelte Mannschaft natürlich klarer Favorit. Zuletzt war der Viertligist bekanntlich bis ins Halbfinale eingezogen und erst da am späteren PokalsiegerEnergie Cottbus gescheitert.

Landesligist FV Erkner bekommt es mit dem VfB Krieschow zu tun. „Ein interessantes Los und ein willkommener Gradmesser vor dem Punktspielstart“, freut sich FVE-Trainer Heiko Schickgram. Blau-Weiß Briesen empfängt mit dem FSV Luckenwalde das Regionalliga-Schlusslicht der Vorsaison, das in der neuen Spielzeit ebenfalls in der Oberliga Süd zugange ist.

Ein echtes Derby gibt es zwischen Germania Schöneiche und Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, dem Vorjahresmeister der Landesliga Nord. „Wir haben ihnen den Aufstieg sehr gegönnt, aber im Pokal wollen wir sie schlagen“, sagt der Schöneicher René Kanow. Grün-Weiß Rehfelde, Kreispokalsieger von Ostbrandenburg, bekommt es mit dem Oranienburger FC Eintracht aus der Brandenburgliga zu tun.

Pokalverteidiger FC Energie Cottbus muss bei Fortuna Glienicke aus der Landesklasse Nord antreten. Diese Partie wird wohl verlegt werden, da der Drittliga-Aufsteiger aus der Lausitz am Montag, 20. August, in der 1. Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten SC Freiburg empfängt.

Zudem befand sich Vorjahresfinalist SV Babelsberg 03 unter Vorbehalt im zweiten Lostopf. Der Regionalligist war wegen der Ausschreitungen nach dem Endspiel im Mai in der vergangenen Woche vom Sportgericht des Landesverbandes vom kommenden Wettbewerb ausgeschlossen worden. Dies ist aber noch nicht rechtskräftig, bis zum Montag läuft die Berufungsfrist. Als Gegner wurde der Pritzwalker FHV gezogen. Bleibt es beim Ausschluss der Babelsberger, stünde der Nord-Landesligist automatisch in der 2. Runde.

Als „Losfee“ fungierte am Mittwoch in der Potsdamer MBS-Arena unter Aufsicht von Martin Hagemeister vom FLB übrigens Alexander Knappe. Der 33-jährige Sänger, in Guben geboren, spielte in der Jugend für den FC Energie. In der Brandenburg-Liga brachte er es immerhin auf neun Einsätze für den SV Falkensee-Finkenkrug.