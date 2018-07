Kein Kompetenzgerangel

Kai Beißer

Schöneiche (MOZ) Nach einer lockeren Erwärmung wird das beliebte 5 gegen 2 gespielt, dann neu aufgeteilt: Eine Gruppe absolviert bei Trainer Ronny Huppert einen kombinierten Ausdauer-Technik-Parcours, die andere bei seinem Kollegen René Kanow eine nicht ganz einfache Pass-Übung, ein Quartett übt sich bei Co-Trainer Jens Rocho im Kopfballspiel.

Auch bei Germania Schöneiche hat also die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Landesliga Süd begonnen. Dreimal pro Woche wird trainiert, überwiegend, wie mittlerweile üblich, mit dem Ball. „Für die Grundlagenausdauer ist schließlich jeder auch ein bisschen selbst verantwortlich, die Zeit im Mannschaftstraining können wir für andere, wichtigere Übungen nutzen“, betont Rocho.

Heute gibt es derweil die Ausnahme von der Regel, stehen in Woltersdorf Wald- und Strandläufe auf dem Programm. Das aber hat einen simplen logistischen Grund: Die Rasenplätze auf dem Gelände an der Babickstraße werden verdichtet. Deshalb wird auch das erste Testspiel am Sonnabend gegen Einheit Grünow aus der Landesklasse Nord nicht in Schöneiche, sondern in Herzfelde ausgetragen. Die übrigen Testspiele finden allesamt auswärts statt: bei derSG Bruchmühle (28. Juli), bei Blau-Weiß Mahlsdorf (1. August), bei Grün-Weiss Ahrensfelde (11.8.) – und eine Woche zuvor bei Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. Dabei bleibt es, auch wenn sich beide Mannschaft in der 1. Runde des Landespokals gegenüber stehen ...

Was Neuzugänge anbelangt, halten sich die Germanen noch etwas bedeckt, weil die Freigabe durch die abgebenden Vereine fehlt. „Wir melden Vollzug, wenn alles fix ist“, betont Kanow,der die Mannschaft gemeinsam mit Rückkehrer Huppert betreut. Die Abstimmung läuft prima, „wir stehen ständig in Kontakt, Kompetenzgerangel brauchen wir nicht.“