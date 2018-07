„Es lief fast alles wie gedacht“

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Woche nach seinem Erfolg bei den Junioren-Weltmeisterschaften der Gewichtheber nahm Jon Luke Mau (19) vom Bundesstützpunkt Frankfurt an den 7. offenen Meisterschaften der Europa-Universität Viadrina im Bankdrücken teil. Über beide Wettkämpfe sprachmit dem Vize-Juniorenmeister im Stoßen und Zweikampf.

Jon, was hat Sie bewogen, vom Gewichtheben einen Abstecher zum Bankdrücken zu wagen?

In Übergangsphasen zwischen wichtigen Trainingswochen bauen wir Bankdrücken immer mal ins Krafttraining ein. Es geht zwar ungemein auf den Rücken, ist aber eine gewogene Abwechslung. Ich hatte vor einem Jahr schon beim Wettkampf des USC teilgenommen und da stand fest, dass ich wieder mitmache.

Es hieß aber, man musste Sie diesmal doch überreden?

Na ja, nach den Weltmeisterschaften habe ich eine Woche lang gar nicht trainiert, auch kein Bankdrücken geübt.

Wie lief es dann im Wettkampf?

Um sicher zu gehen, habe ich mit 95 Kilogramm angefangen, 105 liefen auch super und dann habe ich 115 Kilogramm geschafft (am Ende Platz 11 in der Gesamtwertung nach Punkten – Red.). Da ich mir im Wettkampf nicht gern Gedanken mache, sondern mich lieber voll auf die Lasten konzentriere, habe ich übrigens andere Sportler angesprochen, welche Lasten sie mir empfehlen.

Das Bankdrücken fand im Rahmen des Stadtfestes vor mehr Publikum statt als es Kraftsportler und Heber gewohnt sind. Auch bei den Weltmeisterschaften müssen Sie vor Zuschauern Ihre Leistungen abrufen. Macht Ihnen das etwas aus?

Dass ich vor Publikum mein Ding machen kann, weiß ich schon seit Kindheitstagen. Hier in Frankfurt war es mal was Schönes.

Bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Usbekistans Hauptstadt Taschkent haben sicher noch viel mehr Menschen zugeschaut. Wie haben Sie die Atmosphäre erlebt?

Es war mehr Publikum da als vor einem Jahr bei der Junioren-WM in Tokio. Auch von der Stimmung war es besser. Sehr überraschend war für mich, dass schon in den Tagen vor dem Wettkampf Sportler von anderen Nationen zu mir gekommen sind, mir auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, dass sie mir eine Medaille wünschen.

Das hat dann ja geklappt, nachdem Sie im vorigen Jahr Bronze im Zweikampf gewonnen haben. Wie sicher waren Sie sich?

Der Bundestrainer Michael Vater, mein Heimtrainer Detlef Blasche und ich haben abgesprochen, was möglich ist. Was witzig war: Der Bundestrainer hatte mich gebeten aufzuschreiben, was ich über den Wettkampf in der Zeitung lesen möchte. Er hat dann gesagt, das ist super geschrieben. Das war wohl als psychologische Hilfe gedacht. Ich hatte keine Angst mehr davor, was auf mich zukommt.

Was stand denn im Text?

Ich wollte im Reißen in den drei Versuchen 117, 121 und 124 Kilogramm schaffen und im Stoßen 152, 157 und 162. Im Wettkampf habe ich dann mit 115 Kilo im Reißen begonnen und mich bis 121 Kilo im dritten Versuch gesteigert. Das bedeutete Platz 5. Im Stoßen habe ich im zweiten Versuch 157 Kilo geschafft, der dritte Versuch bei 161 war ungültig. Aber ich hatte Silber gewonnen. Und fast alles erreicht, wie ich es aufgeschrieben habe.

Wer waren die größten Konkurrenten?

Adkhamjon Ergashev aus Usbekistan hatte hoch gemeldet (der spätere Junioren-Weltmeister– Red.). Da war klar, dass ich nicht an ihn rankomme. Im Zweikampf war ich auf einen anderen Konkurrenten eingestellt. Aber er hat schon im Reißen gepatzt.

Wie ging es Ihnen nach dem letzten Versuch?

Weil er ungültig war, war ich etwas enttäuscht. Aber dann hat mein Trainer gerufen: „Zweimal Silber!“. Dann war die Freude da und ich habe das erste Mal gebrüllt (grinst).

Was verdanken Sie Detlef Blasche?

Ich finde es toll, dass ich bei ihm trainieren kann. Er ist kritisch und nimmt nichts auf die leichte Schulter. Und er freut sich mit mir. Wir verstehen uns auch persönlich super.

Jon, Sie haben an der Frankfurter Sportschule ihr Abitur abgelegt. Wie geht es für Sie beruflich und sportlich weiter?

Ich bin jetzt erst mal bei meiner Familie und bei meinem Verein TSV Blau-Weiß Schwedt und will den Erfolg feiern, aber auch Zeit mit meiner Freundin Laura verbringen. Ab September bin ich Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr und will mich auf Olympia 2020 in Tokio vorbereiten. Ende Oktober gehe ich einen ersten Wettkampf für die Qualifikation dafür an.

(In der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm erzielte Jon Luke Mau mit 121 kg im Reißen, 157 im Stoßen und damit 278 kg im Zweikampf jeweils persönliche Bestleistungen und stellte damit jeweils auch neue deutsche Junioren-Rekorde auf.

Die Medaille im Zweikampf ist die erste für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber seit 1995 (André Rohde).