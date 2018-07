Hinfahren. Gewinnen. Nach Hause

Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) Die meisten Barnimer Fußball-Teams bekommen es in der ersten Runde des Fußball-Landespokals mit niedrigklassigeren Teams zu tun. Bis auf eines: Ausgerechnet Grün-Weiss Ahrensfelde steht bei der Premiere vor einer richtig schweren Aufgabe.

„Schwer, aber interessant“, fasst es Trainer Sven Orbanke zusammen. Der Trainer des Landesliga-Aufsteigers Grün-Weiss Ahrensfelde freut sich auf den ersten Auftritt seines Teams im Fußball-Landespokal. Oberliga-Absteiger Victoria Seelow wird am 18. August in Ahrensfelde anreisen. Ein richtig schwerer Brocken. Aber mit Pokalsiegen kennen sich die Randberliner aus, sie sicherten sich in der vergangenen Saison den Sieg im Kreispokal – neben dem Aufstieg in die Landesklasse ein riesiger Erfolg für den Verein. „Personell sind wir noch besser aufgestellt als vergangenes Jahr. Von daher freuen wir uns auf das Spiel und werden versuchen, die Seelower ein bisschen zu ärgern“, verspricht Sven Orbanke, der in der neuen Saison gemeinsam mit Jürgen Beyer an der Seitenlinie stehen wird.

Für die Barnimer Teams aus der Brandenburgliga klingen die Aufgaben erst einmal machbar. Mit Frankonia Wernsdorf bekommt es Einheit Bernau zu tun. „Wo liegt denn Wernsdorf überhaut?“, fragt Trainer Nico Thomaschewski. Mit dem Verein, der in der Landesliga Süd spielt und dort in der vergangenen Saison Platz neun belegte, habe er noch nie etwas zu tun gehabt. Ein gutes Los? „Im Pokal gibt es keine guten Lose“, sagt der Coach. „Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen und wir wollen nach dem nicht so glücklichen Auftritt im vergangenen Jahr eine Runde weiter kommen. Aber Überraschungen gibt es immer wieder – wir müssen konzentriert sein.“

Auf ein Team aus der Landesliga Süd trifft auch die SG Union Klosterfelde. Die Mannschaft von Gerd Pröger reist zum FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, Siebter der vergangenen Saison.

Von der Papierform her noch einfacher haben es die beiden anderen Barnimer Brandenburgligisten. Der FSV Bernau erwartet in der ersten Runde den SV Döbern aus der Landesklasse Süd. Sein Ziel fasst Trainer Christian Städing ganz kurz und knapp zusammen. „Hinfahren. Gewinnen. Mund abwischen. Nach Hause.“ Sprüche wie: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, lässt er nicht gelten. „Natürlich müssen wir das Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. Wenn man als Brandenburgligist gegen ein Team aus der Landesklasse verliert, dann ist das eine Blamage. Da braucht man nicht zu lamentieren.“

So sieht das auch sein Kollege Obrad Marjanovic von Preussen Eberswalde, der es mit dem VfB Trebbin (Landesklasse Süd) zu tun bekommt. „Wenn man gegen eine solche Mannschaft verliert, dann kann man einpacken“, findet er. „Gegen einen Oberligisten kannst du verlieren, aber nicht gegen ein Team, das zwei Klassen tiefer spielt. Da braucht man nicht drumrum reden.“ Unterschätzen wird er den Gegner allerdings nicht. „Wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich mir die Mannschaft vorher mal angucken bei einem Testspiel. Als Trainer muss man immer gut vorbereitet sein.“