Einheit Bernau verstärkt sich mit Knipser

Britta Gallrein

Bernau Acht Neuzugänge begrüßt man beim Fußball-Brandenburgligisten TSG Einheit Bernau. Neben den bereits bekannt gegebenen neuen Spielern Volkan Altin (zurück vom Charlottenburger FC Hertha), Philipp Engel (zurück vom FSV Bernau) und Florian Gerber (von der SG Union Klosterfelde) kommen noch vier weitere Neuzugänge, von denen drei bereits am Dienstag beim Trainingsauftakt dabei waren.

Der wohl spannendste „Neue“ kommt von einem Nachbarverein. Aber nicht, wie üblich, von einem Liga-Konkurrenten, sondern aus der Kreisoberliga. Philip Opitz von Einheit Zepernick wagt den großen Schritt und will es drei Klassen höher in der Brandenburgliga versuchen.

„Ich hatte Philip schon länger auf dem Zettel“, sagt Einheit-Vorsitzender Olaf Skotnik. „Wir haben gegen Zepernick häufiger in der Vorbereitung gespielt und da hat man gleich gesehen, dass er was kann.“ So entstand die Idee, den 27-Jährigen anzusprechen. „Ich hatte sowieso vor, mich mal umzusehen bei Teams, die in der Umgebung spielen. Da gibt es bestimmt einige, die sich nur nicht trauen, sich bei uns zu melden. Denen wollen wir damit auch Mut machen, es zu versuchen.“

Der Sohn des Zepernicker Trainers Dirk Opitz könne Einheit gut unterstützen, ist Skotnik überzeugt. „Er hat einen super Eindruck hinterlassen.“

Vom TSV Rudow kommt ein neuer Außenverteidiger. Luthando Saul spielte schon bei Tasmania Berlin in der Berlin-Liga und soll die Lücke schließen, die Elton Makengo hinterlässt, der den Verein verlassen hat. „Elton will versuchen, höherklassiger zu spielen. Wir wünschen ihm dabei viel Glück und lassen ihm alle Türen offen, falls er doch zurück kommen will“, sagt Olaf Skotnik.

Das offensive Mittelfeld und den Sturm soll Sebastian Wladyko verstärken. Der 24-jährige Deutsch-Pole kommt vom Oberliga-Aufsteiger Ludwigsfelder FC und soll für mehr Effektivität sorgen. „Wir haben in der vergangenen Saison immer guten Fußball gespielt, aber zu wenig Tore geschossen“, bringt es Olaf Skotnik auf den Punkt. „Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt. Sebastian ist technisch stark, ein Linksfuß.“

Dazu kommen zwei A-Junioren von Empor Berlin. Fritz Söllner (19 Jahre) war beim Auftakttraining am Dienstag dabei. Der 18-jährige Timm Gromelski wird noch dazu stoßen. Beide spielten für Empor in der Regionalliga.