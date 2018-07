Flugplatz Werneuchen noch nicht verkauft

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen Im vergangenen Jahr hatte die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH (BBG) Flächen des Flugplatzes Werneuchen zum Verkauf ausgeschrieben – ein Ergebnis liegt allerdings nicht vor.

„Die Abstimmungen mit dem Eigentümer zur Fortführung des Verfahrens, das heißt zur Aufnahme von Kaufverhandlungen, sind noch nicht abgeschlossen“, sagte BBG-Geschäftsführerin Andrea Magdeburg. Darüber hinaus könne man auch zum weiteren zeitlichen Ablauf keine Aussagen treffen.

Die Angebotsfrist für die Liegenschaft war am 7. Dezember abgelaufen. Bereits kurz danach sah sich die BBG nicht in der Lage, Angaben über die Anzahl der Kaufinteressenten zu machen. Nach Informationen der Märkischen Oderzeitung soll sich darunter ein Unternehmen befinden, das 2016 seine Pläne für einen Geschäftsverkehrslandeplatz in Werneuchen vorgestellt hatte. Das Vorhaben führte damals zu kontroversen Diskussionen, der Entwickler zog sich daraufhin zurück. Man habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass „ein nicht unwesentlicher Teil der Einwohner nicht für das Vorhaben zu gewinnen ist“, hieß es zur Begründung.

Die Stadt Werneuchen war vor der Veröffentlichung der Ausschreibung von der Brandenburgischen Boden informiert worden. Weitergehend sei man aber nicht in das laufende Verfahren eingebunden, so Bürgermeister Burkhard Horn (Linke). Er verwies außerdem darauf, dass es auf der Fläche bereits ein Gewerbegebiet gibt. Die Kommune habe auch schon eine Straße erworben, die inzwischen „Zu den Hangars“ heißt. Auf der Liegenschaft könne man sich aber durchaus die Ansiedlung von nicht lärmendem Gewerbe vorstellen, so der Werneuchener Verwaltungschef.

In einer Stadtverordnetenversammlung, in der die Ausschreibung ebenfalls ein Thema war, betonte Horn, dass an dem seit 1993 bestehenden Status eines Verkehrslandeplatzes nicht gerüttelt wird. Starten und landen dürfen demnach Flugzeuge mit einem Gewicht von bis zu 5,7 Tonnen. Allerdings ist nicht festgeschrieben, wie viele Flugbewegungen es pro Tag auf dem Platz geben dürfe.

Ab 1935 wurde in Werneuchen ein Ausbildungsplatz der Luftwaffe errichtet. Im April 1945 besetzten schließlich Einheiten der Roten Armee den Platz. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er von der Sowjetarmee übernommen und Anfang der fünfziger Jahre ausgebaut. Seit der Wende wird der Platz zivil genutzt.