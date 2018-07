Rheinsberger Kutscher verpflichten sich selbst

Holger Rudolph

Rheinsberg Ob es das angekündigte generelle Durchfahrverbot für Fuhrwerke auf der Rheinsberger Mühlenstraße tatsächlich geben wird, hängt auch von den Droschkenkutschern in der Prinzenstadt ab. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) berichtete am Dienstag von einer kürzlich eingegangenen Selbstverpflichtung der Fuhrwerksbetreiber.

Kutschen und Wagen voller meist gut gelaunter Touristen gehören zu Rheinsberg wie das Schloss und der Grienericksee. Wer die Prinzenstadt besucht, leistet sich gern die Rundfahrt durch die Stadt, um vom Kutscher über die Sehenswürdigkeiten informiert zu werden. Schon immer trabten die Pferde dabei auch durch die enge Mühlenstraße, vorbei an Obermühle und Remise.

Vor zwei Monaten hatte Schwochow angekündigt, dass es damit bald ein Ende haben werde. Der Landkreis habe ein seitens der Stadt beantragtes Durchfahrverbot für Fuhrwerke bestätigt. Die entsprechenden Verbotsschilder würden in Kürze aufgestellt werden. Bislang ist es nicht dazu gekommen.

Damals vom RA befragte Fuhrwerksunternehmer hielten überhaupt nichts von der beabsichtigten Einschränkung. Eine echte Stadtrundfahrt führe nun mal über die Mühlenstraße, hatten sie angeführt. Schwochow hatte auch mit einer Unterschriftensammlung der Anwohner argumentiert, die sich über den herumliegenden Pferdekot beschwert hatten.

Inzwischen habe es ein Gespräch mit den Fuhrwerksbetreibern gegeben, berichtete Schwochow nun. Dabei hätten diese selbst alternative Routen vorgeschlagen, welche sie im Regelfall fahren würden. Nur, wenn eine größere Gesellschaft ausdrücklich darauf bestehe, auch durch die Mühlenstraße zu fahren, werde das auch künftig möglich sein, sagte Schwochow. Allerdings hätten sich die Kutscher verpflichtet, den Pferdekot in einem solchen Fall im Anschluss selbst wegzuräumen oder wegräumen zu lassen. Und es müsse sich um Ausnahme-Touren handeln, die keinesfalls wieder zur Regel werden dürften.

Ob das wirklich umgesetzt wird, soll bei einem weiteren Treffen mit den Fuhrunternehmern untersucht werden, erläuterte der Rathauschef das weitere beabsichtigte Vorgehen. Dabei würden Droschkenbetreiber und Stadtverwaltung einschätzen, wie gut sich die Kutscher in den zurückliegenden Wochen an die Selbstverpflichtung gehalten haben. Danach werde zu entscheiden sein, ob es auch weiterhin so laufen kann wie während der Probephase oder ob die Schilder doch noch aufgestellt werden müssen.