Bissfeste Kabel gegen tägliche Störungen

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Mehr Personal, zentrale Türöffnung und rattenfeste Stromkabel: Das sind nur einige Maßnahmen, mit denen die S-Bahn künftig die Pünktlichkeit erhöhen will. Auf den umstrittenen Testversuch, verspätete Ringbahn-Züge an Stationen ohne Halt vorbeifahren zu lassen, verzichtet das Unternehmen aber.

20 Uhr, Bahnhof Zehlendorf, die S-Bahn fährt nicht los. Die Menschen, die sich gerade erst nach Feierabend noch mal im Strandbad Wannsee abgekühlt haben, kommen wieder ins Schwitzen. Wann es weitergeht, kann niemand sagen. „Wegen Kindern auf den Gleisen verzögert sich die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit“, tönt es aus den Lautsprechern. Ein Vorfall, der sich in Berlin und seinem Umland immer wieder zuträgt. Gegen das unberechtigte Betreten der Gleisanlagen will die S-Bahn nun Türen an den Bahnsteigenden testen. Der Pilotversuch startete allerdings am Ostbahnhof. Dort gebe es mit rund 100 Vorfällen im Jahr die meisten Personen im Gleis. „Warum, wissen wir auch nicht“, sagt Helge Schreinert von DB Netz am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Qualitätsoffensive im Berliner Hauptbahnhof.

Der Maßnahmenkatalog umfasst 180 Einzelpunkte. Die Deutsche Bahn will für sie 32 Millionen Euro extra ausgeben. Unter anderem soll leistungsfähige Signaltechnik rund um den Bahnhof Neukölln eingebaut werden, der zudem Kamera-Überwachung bekommt.

Technische Probleme sind die häufigste Ursache für Verspätungen bei der S-Bahn. Derzeit gebe es nach Angaben der S-Bahn drei bis vier Signalstörungen täglich. Schreinert hat dazu eines der neuen Kabel mitgebracht, die nun doppelt mit Plastik und Gummi gegen Nässe und Rattenbisse ummantelt sind. „So kann kein Wasser mehr eindringen und Kurzschlüsse verursachen“, erklärt der Bahner.

Aber auch die Erneuerung von Türrelais soll zur deutlichen Reduzierung von Störungen bei der Baureihe 481 führen. „Unser Anspruch ist es, unsere täglich 1,4 Millionen Fahrgäste zuverlässig an ihr Ziel zu bringen. Doch mit unserer Leistung sind wir nicht immer zufrieden und haben daher noch einmal alles auf den Prüfstand gestellt“, erklärt S-Bahn-Chef Peter Buchner.

Denn mit durchschnittlich 94,5 Prozent liegt die Berliner S-Bahn immer noch unter der vertraglich zugesicherten Pünktlichkeitsquote von 96 Prozent. Ein Zug gilt offiziell erst als verspätet, wenn Fahrgäste vier Minuten und mehr als angekündigt warten müssen. In bereichsübergreifenden Projektteams hätten deshalb 50 Mitarbeiter in den vergangenen Monaten die komplexen Betriebsabläufe unter die Lupe genommen und das Programm erarbeitet. Mit dem Geld sollen unter anderem Bahnhöfe baulich aufgewertet, hunderte Anlagen der Sicherungs- und Leittechnik ausgetauscht sowie zusätzlich 100 Lokführer pro Jahr ausgebildet werden.

Mehr Personal soll aber auch für Sauberkeit und Sicherheit bereitgestellt werden. Zusätzliche Aufpasser sind erst einmal in einem Pilotprojekt an den Bahnhöfen Warschauer Straße und Alexanderplatz geplant. Viele der Maßnahmen sind langfristig bis in das Jahr 2025 ausgelegt. So werden für die zusätzlichen 111 klimatisierten Viertelzüge, die bis Ende 2023 im Netz verkehren sollen, 90 neue Gleitstromunterwerke gebaut.

Eine Maßnahme, die zwar keine Investitionen, sondern wahrscheinlich Fahrgäste gekostet hätte, hat die Bahntochter wieder aus dem Katalog gestrichen. Der geplante Test, bei dem Ringbahnen an den S-Bahnhöfen Halensee und Hohenzollerndamm ohne Halt vorbeifahren sollten, hatte Bahnchef Buchner kurzfristig wieder abgesagt, nachdem die Länder Berlin und Brandenburg als Besteller des S-Bahn-Verkehrs ihr grünes Licht dafür verweigert hatten.

Selbst die Tür öffnen und schließen, könnte für Fahrgäste dagegen in Zukunft schwierig werden. Das Unternehmen testet in der Hauptverkehrszeit eine zentrale Ver- und Entriegelung auf wichtigen Bahnhöfen. Der erste Test auf der Stadtbahn zwischen Ostkreuz und Hauptbahnhof soll am kommenden Montag starten.