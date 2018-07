Kinder entdecken im Museum den Siebdruck

Heike Jänicke

Altranft (MOZ) Lebensentwürfe erarbeiten und etwas Neues entdecken. Damit ist es beim zweitägigen Werkstattangebot des Oderbruch Museums Altranft am Dienstag und Mittwoch gegangen. An diesen Tagen haben sich Kinder im Siebdruck ausprobiert.

Im ersten Obergeschoss des Schlosses Altranft ist am Mittwoch lautes Stimmengewirr zu hören. Im vorderen Raum liegen auf Hockern bedruckte Stoffteile. Autos sind drauf zu sehen, zusammen mit dem Logo von Real Madrid, dem alten Klub von Weltfußballer Ronaldo. Daneben erkennt man einen Löwenkopf. Es handelt sich um erste Probedrucke, die die Kinder, die sich in den hiteren zwei Räumen tummeln, im Siebdruck erstellt haben. Die Technik kannten die Kinder noch nicht.

„Ich auch nicht“, gesteht Mona Schlüter. Die 30-Jährige betreut mit Nora Scholz das Angebot, das über zwei Tage angelegt ist. Am ersten Tag suchen sich die Kinder einen Gegenstand aus, mit dem sie sich verbunden fühlen und der für ihre Zukunft steht. Das sei schon etwas abstrakt, meint sie. Doch alle Kinder werden fündig. Für die zehnjährige Rosa Bartel aus Kienitz ist es eine Feder. Sie liebe Tiere und habe sich deshalb dafür entschieden, verrät sie. Das von ihr gewählte Motiv hat sie, wie auch die anderen, gezeichnet. Alle Vorlagen wurden eingescannt und dem Grafiker Oliver Standke gemailt. Der brachte die Motive auf eine Folie, die dann wiederum auf eine fotosensibile Nylonschicht im Rahmen gelegt und belichtet wurde. „Und all das, was jetzt weiß ist, da kommt die Farbe durch“, erklärt der Grafiker an einem Beispiel. Verwendet wird spezielle Siebdruckfarbe, die nach dem Trocknen buntwäschefest ist.

Der neunjährige Mokram Turkmani hat eine Flöte als Motiv gewählt, weil er das Instrument spielt. Zudem wolle er später Musiker werden, erzählt der Junge, der im Hermsdorf lebt und zusammen mit seinem Bruder Moaz (11) und vier anderen Kindern aus Fürstenwalde eine Ferienwoche in der evangelischen Kirchengemeinde Altglietzen verbringt. Moaz allerdings hat sich für einen Fußball-Motiv entschieden. Es zeigt einen Spieler, ein Tor und den Namenszug „Ronaldo“. Allein die Wahl verrät, dass er ein Fan ist.

„Das Schöne ist, dass wir über das Projekt ‚Heim(at)arbeit’ die Mittel haben, um Kindern die Möglichkeit zu bieten, etwas Neues kennenzulernen“, sagt Mona Schlüter, die sich nicht nur mit den Kindern gut versteht, sondern sich auch als Retterin in der Not erweist. Beim Bedrucken des weißen T-Shirts von Moaz ist ein wenig Farbe mehr auf den Stoff gekommen. Glücklicherweise kann sie aus dem Bestand des Museums mit einem grauen T-Shirt aushelfen.

Für die Farbe Mint hat sich Rosa Bartel entschieden. Ihre Feder wird schwarz gedruckt. Erst kommt der Probedruck und dann wird es ernst. Zunächst verteilt sie locker die Farbe. Im zweiten Schritt drückt sie die Farbe mit den Gummirakel durchs Gewebe. „Das sieht toll aus“, freut sie sich über das Ergebnis.

Bevor allerdings alle Teilnehmer ihre T-Shirts bedruckt haben, ist zunächst Mittagspause. Die Speisen hat Iris Semmling von der evangelischen Kirchengemeinde Altglietzen zubereitet und geliefert. „Es ist reichlich da“, lädt sie auch die Betreuer zum Essen auf die Terrasse ein.

Werkstattangebot „Siebdruck“, 24. und 25. Juli, 11 – 16 Uhr, Beitrag: acht Euro, Anmeldung: Tel. 03344333911