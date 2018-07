Arbeiten am Falkenhagener Ärztehaus voll im Zeitplan

Ines Weber-Rath

Falkenhagen (MOZ) „Wir liegen gut im Zeitplan“, stellte Roland Martin am Mittwochmorgen, während des turnusmäßigen Baurapports am Ärztehaus zufrieden fest. Der Bauingenieur und Planer aus dem Seelower Büro von pro3 ist vom Bauherren, der Gemeinde Falkenhagen, und von der Amtsverwaltung Seelow-Land auch mit der Bauleitung für das größte Bauvorhaben des Jahres im Amtsbereich beauftragt worden.

Noch sind die Bauhandwerker, die fast ausschließlich aus der Region kommen, mit dem ersten Bauabschnitt befasst. Der konzentriert sich auf den Anbau des Ärztehauses.

In dessen Obergeschoss sind, in den Räumen des Jugendklubs der Gemeinde, die Installationswände für die neuen, größeren Sanitäranlagen schon gestellt, ebenso wie in den Räumen der Physiotherapie-Praxis im Souterrain. Hier sind für die Erweiterung der Sanitäranlagen eine Wand heraus gerissen und eine Tür zugemauert worden. Trockenbauer der Firma von Jörg Schenk aus Alt Tucheband kratzen den alten Rauputz von den Wänden, bereiten diese für die Neugestaltung vor.

Der neue Physiotherapeut, der nach dem Abschluss der Bauarbeiten einzieht, wolle einige Eigenleistungen erbringen, sagt Roland Martin. Und: Die Ausbauplanung für die Jugendklubräume sei auch unter der Maßgabe erfolgt, dass diese auch als Gewerberäume vermietet werden könnten.

Eine Lieferung glänzender Kupferrohre, die in einem Raum der Physiotherapie-Praxis liegen, deuten auf die anstehenden Arbeiten im Heizungs- und Sanitärbereich hin: Die alte Heizung auf der Grundlage eines Niedrigtemperatur-Gasofens werde durch eine moderne Gasheizungsanlage ersetzt, erklärt der pro3-Bauplaner. Neben den Heizungsrohren werden auch alle Wasserleitungen in dem Gebäudekomplex erneuert.

Um den Anbau herum ist das Erdreich ausgehoben: Der Sockel muss unterhalb des Bodens neu gedichtet werden, erklärt Roland Martin, bevor er mit den Vertretern der Libbenichener Baufirma Jaß – sie ist der Hauptauftragnehmer für die Bauhauptgewerke am Komplex – und der anderen Handwerksbetriebe die nächsten Schritte absteckt.

Die Fürstenwalder Dachbauer sind mit dem Anbau bereits fertig. Sein Dach ist gedämmt. Die alten Wellasbest-Tafeln sind entsorgt und durch Bitumen-Dachbahnen ersetzt worden. Vom ersten Teil des 1952/53 gebauten einstigen Landambulatoriums sind die alten Betonsteine verschwunden. Das Ärztehaus bekommt ein rotes Ziegeldach.

Da in der Praxis von Allgemeinmedizinerin Martina Hopf im Zuge des Einbaus eines Behinderten-WC samt Zufahrts-Rampe die umfangreichsten Arbeiten nötig sind, wird die Praxis voraussichtlich im September in die Räume der Physiotherapie umziehen.