Frischer Schnitt für freie Tage

Schön in den Urlaub: Anne-Kathrin Keßlau schneidet Bastian Burdack in der „Hair and Beauty Lounge“ die Haare. Nach Friseur-, Sonnenbankbesuch und Einkaufsbummel kann die Reise für den 24-Jährigen beginnen. © Foto: Annemarie Diehr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Sommer, Sonne, Urlaubszeit – auf Reisen wollen sich viele von ihrer schönsten Seite zeigen. Davon profitieren nicht nur Friseure, Sonnen- und Nagelstudios, auch Fitness-Center haben ihr Angebot auf Urlauber in spe ausgerichtet.

In der nächsten Woche geht es los: Rosemarie und Wolfgang Keilhorn machen Urlaub in Ungarn. Davor gibt es noch einiges zu erledigen. Haare schneiden, zum Beispiel. Deswegen sitzt das Paar am Donnerstag im Friseursalon „Haarmonie“. „Schneiden und färben, das muss vor dem Urlaub sein“, sagt die Seniorin, fährt sich mit der Hand durch die Spitzen ihres blond gesträhnten Kurzhaarschnitts.

„Sobald sie wissen, dass es in den Urlaub geht, buchen sie einen Termin“, sagt Salon-Inhaberin Jacqueline Frank über ihre Kunden. Beim Färben hielten sich die meisten zurück – Sonne und Chlorwasser bleichen Kolorationen schnell aus –, Pflegeprodukte mit Sonnenschutz und kurze Schnitte seien gefragt.

Auch bei Bastian Burdack. Der 24 Jahre alte Fürstenwalder muss sich zwar noch bis Oktober gedulden, erst dann geht es nach Ägypten in die Sonne. Während ihm Anne-Kathrin Keßlau mit einem Rasierer die Haare stutzt, erklärt er, warum er kurz bevor es soweit ist, trotzdem wieder in der „Hair and Beauty Lounge“ sitzen wird: „Das ist wichtig fürs Selbstwertgefühl, man möchte sich wohlfühlen, vor allem im Urlaub, und seinem Partner gefallen.“ Neue Kleidung kaufen gehöre für ihn deshalb ebenso zur Reisevorbereitung wie das Vorbräunen im Solarium.

Dort, im Studio „Sonne3000“, weiß Mitarbeiterin Carmen Schröder über Kunden zu berichten, die den Urlaub zum Anlass nehmen, um sich erstmals oder verstärkt auf die Sonnenbank zu legen. „Vorbräunen schützt zwar nicht komplett vor Sonnenbrand, bereitet die Haut aber auf die Sonne, die in vielen Urlaubsländern sehr intensiv ist, vor.“ Nach der Reise, sagt sie weiter, kämen wiederum viele, um ihre Urlaubsbräune zu erhalten.

Jens Nendel kann das bestätigen. In Süd betreibt er ein Sonnenstudio samt Massage- und Kosmetikbereich. „Männer bräunen sich vor und nach dem Urlaub ebenso wie Frauen“, sagt er. Auch ältere Menschen zählen zu seinen Kunden. Und: Frauen, die sich vor der Reise die Nägel machen lassen, achten darauf, dass die Farbe auf den Händen zu der auf den Fußnägeln und sogar zum Bikini oder Sommerkleid passt. „Wenn die Hände rot, die Füße grün und der Bikini gelb ist, sieht das zusammen nicht so schön aus.“

Obwohl sie in diesem Jahr nicht verreist, sondern in Fürstenwalde geblieben ist, hat sich auch Jenny Biberovic gebührend auf die faule Zeit vorbereitet: mit Friseurbesuch und einem schönen Essen. Schlemmen – das gehört nicht nur für die 36-Jährige zum Urlaub dazu; in Vorbereitung darauf gilt bei vielen jedoch das genaue Gegenteil: Von Diäten und Sport sollen der Bauch ein wenig flacher, die Schenkel straffer werden.

„Wenn die ersten Sonnenstrahlen raus kommen, geht es los“, weiß Marc Baldow. Das Ziel Bikinifigur fest vor Augen seien es vor allem Frauen, die der Figurcoach und Ernährungsexperte im „Vitalcenter“ berät. Das Fitnessstudio bietet einen speziellen „Sommervorbereitungskurs“ mit vierwöchigem Ernährungs- und Sportplan an. Der funktioniere zum Abnehmen gut, Ziel sei jedoch eine langfristige Ernährungsumstellung, sagt Baldow. Mit der warten die meisten bis nach dem Urlaub.