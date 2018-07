Abschied von maroden Masten

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Es ist eine Altlast: Viele Woltersdorfer Straßenlampen hängen noch an Freileitungen, und die hängen an maroden Masten. Nächstes Jahr werden Rosenberg- und Friedrich-Starke-Straße umgerüstet.

Insgesamt verlaufen an den Straßen in der Gemeinde 62,2 Kilometer Freileitungen, davon 17,5 Kilometer Stromversorgung mit Freileitung. Besonders schlimm sieht es an der Julius- und Ethel-Rosenberg-Straße aus, also der Ortsdurchfahrt aus Richtung Erkner. Die von ihr abzweigende Friedrich-Starke-Straße ist mit dabei, weil ihre Straßenleuchten über Freileitungen mit der Anlage in der Rosenbergstraße verbunden sind.

Dort gibt es Beleuchtungsmasten aus Holz und Stahl, die stellenweise so schief stehen, dass sie umstürzen könnten. Auf einer Fotosammlung sind die teils haarsträubenden Zustände dokumentiert: gerissene Betonfüße, gesplittertes Holz, ein Stahlmast mitsamt angeschweißtem Geländer auf einem bröckelnden Betonfundament. „Bei Stürmen droht Abriss der Freileitungen“, hat Bauamtsleiterin Kerstin Marsand zur Begründung des Beschlusses geschrieben.

Das ist keineswegs graue Theorie: Nach dem Sturm „Xavier“ im Oktober 2017 ging in ganzen Straßenzügen das Licht aus. Drei Viertel der Ortslage waren ohne Straßenbeleuchtung. Dieser Zustand dauerte teilweise bis zu acht Wochen an, da die Freileitungskabel erst bestellt werden mussten und die Lieferzeiten lang waren. Im Jahr 2017 hat die Gemeinde für Schäden nach Abriss der Freileitungen insgesamt 12 000 Euro aufgewendet, teilte Kerstin Marsand mit. 2018 gab es nach ihren Angaben noch keine solchen Schadensfälle.

Die jetzt beschlossene Maßnahme soll nach bisheriger Schätzung insgesamt 115 000 Euro kosten; davon müssten die Anlieger 46 000 Euro aufbringen. Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung gilt rechtlich als beitragspflichtige Erschließungsmaßnahme. Das genaue Bauprogramm wird allerdings erst noch mit der Entwurfsplanung festgelegt. Die Verteilung der Beiträge werde nach der Kostenberechnung auf Grundlage der Entwurfsplanung festgelegt.

Diese Planung soll im September oder Oktober in den gemeindlichen Gremien vorgestellt werden. Für das vierte Quartal sei eine Anwohnerversammlung vorgesehen, so die Bauamtsleiterin. Dort sollen die Betroffenen auch erfahren, mit welchen Beiträgen sie zu rechnen haben. Die jetzt genannten Summen dienen vor allem der Haushaltsplanung.

Die Gemeinde will in der Zukunft mit 75 000 Euro pro Jahr die Beleuchtung in den Straßen umrüsten, die bereits eine befestigte Fahrbahn haben. Eine genaue Planung, wann welche Straßen an die Reihe kommen sollen, gibt es aber nicht, sagt Kerstin Marsand. Das muss nach ihrer Aussage in den gemeindlichen Gremien abgestimmt werden, außerdem gilt auch hier der Vorbehalt, unter dem immer alles steht: Es kommt darauf an, wie viel Geld zur Verfügung steht.

Der Beschlussvorschlag wurde in der Gemeindevertretung einstimmig angenommen. Karl-Heinz Ponsel von Unser Woltersdorf regte an, so zu bauen, dass es getrennte Schaltkreise in den beiden Straßen gibt. Das werde sie an den Elektroplaner herantragen, sagte Kerstin Marsand. Im März soll das Projekt ausgeschrieben werden, die Ausführung ist für den April vorgesehen.