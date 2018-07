Finanzvertrieb hält an Beratern fest

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) setzt auch im Zeitalter der Digitalisierung weiter auf den persönlichen Kontakt zu ihren Kunden. „Unsere Berater sollen nicht ersetzt werden. Wir leben vom persönlichen Kontakt zu unseren Kunden“, sagt Dr. Ralf-Joachim Götz, Chefvolkswirt bei der DVAG im Redaktionsgespräch mit dieser Zeitung.

Der Finanzvertrieb, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv ist, hat erst im April mit einem Partner ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das digitale Werkzeuge im Finanzvertrieb entwickeln soll. Diese allerdings sollen laut DVAG die Berater bei ihrer Tätigkeit unterstützen. In Brandenburg beschäftigt das Unternehmen 700 hauptberufliche Vermögensberater und weitere rund 1000 nebenberufliche Mitarbeiter. Sie beraten etwa 300 000 Kunden im Land rund um Finanzen und Vorsorge, verkaufen Produkte von der Kranken- bis zur Lebensversicherung, Investmentfonds oder Bausparverträge.

Nach der Wende gab es vor allem im Osten Deutschlands Kritik an den sogenannten Strukturvertrieben wie DVAG oder AWD, weil viele Unfall- und Kapitallebensversicherungen verkauft wurden, was teils nicht dem Bedarf der Beratenen entsprach. Angeboten wurden sie unter anderem von angeworbenen Nebenberuflern, deren Qualifikation nach Ansicht von Kritikern nicht immer ausreichend war. Damals seien sicher auch Fehler gemacht worden, räumt Götz ein. Das habe sich geändert. Heute müsse ein Berater laut Gewerbeverordnung zugelassen sein. Die DVAG investiere 70 Millionen Euro pro Jahr in die Weiterbildung und bilde auch im Finanzbereich aus. An der von Verbraucherschützern kritisierten Praxis der Provisionszahlungen an die Berater hält der Finanzvertrieb fest. „Wir leben von Provisionen“, sagt Götz. Die von Verbraucherschützern oft geforderte Alternative ist die Honorarberatung. Ein Berater bekommt ein Honorar für seine Beratung, anstelle einer Provision für einen verkauften Vertrag. Dabei würden die Honorare aber schnell Größenordnungen erreichen, die Kunden nicht zahlen wollten, meint Götz. Er verweist darauf, dass Kunden stornieren könnten, wenn sie sich schlecht beraten fühlten. Ein internes Qualitätsmanagement sorge dafür, dass Berater mit zu vielen Stornos im Unternehmen nicht weiter befördert würden.

In Brandenburg verkaufen sich laut Götz besonders Kredite und Baufinanzierungen gut, auch fondsgebundene Lebensversicherungen. Weniger gefragt sind Aktiensparpläne. „Da sehen wir noch Potential“, sagt Ralf-Joachim Götz. Der Wettbewerb um neue Kunden sei insgesamt schwieriger geworden. Dabei profitiert der Finanzvertrieb vom Rückzug von Banken aus der Fläche. „Unsere Berater sind gewohnt, lange Wege zu den Kunden zu fahren“, sagt Götz.