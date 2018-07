Neue Wohnadresse: Am Sonnenhof

Bahnhofsquartier in Schwedt wächst weiter

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Das Bahnhofsquartier wächst. Am Mittwochnachmittag feierte der Bauherr, die Wohnbauten GmbH, mit Bauarbeitern und Geschäftspartnern das Richtfest für drei neue Stadthäuser. Zurzeit sind 19 Firmen aus der Region vertraglich für den Bau gebunden. Die Stadthäuser kosten rund 3,8 Millionen Euro. Baubeginn war im April 2018. Fertig sein sollen die Häuser im Juni 2019. Bis dahin wird die Wohnbauten GmbH rund 12 Millionen Euro in das neue Quartier gesteckt haben.

In den Stadthäusern 7 und 8 entstehen jeweils fünf, im Haus 6 zehn Wohnungen. Diese haben zwei oder drei Zimmer mit Wohnflächen von 55 bis 80 Qaudratmeter. Allen Wohnungen ist eine Terrasse beziehungsweise. ein Balkon zugeordnet.

Die neuen Bewohner werden nach Fertigstellung der Gebäude „Am Sonnenhof“ wohnen. „Die Adresse ist Programm“, sagte Wohnbauten-Geschäftsführerin Maren Schmidt. „Sie wird sich auch in der Wohnumfeldgestaltung wieder finden. Für den Wohnungsbestand des Unternehmens bedeutet dies mehr Individualität und differenzierte Wohnungsangebote für eine gute Wohnzukunft.“

Der Baugrund für die derzeit wachsenden Stadthäuser wurde im Innenhof des Quartiers erschlossen. Die neuesten Häuser im Quartier erhalten in Anlehnung an die Gebäude der Karl-Marx-Straße 26–36 ein Satteldach.

Die Grundlage für das Bahnhofsquartier bildet das Konzept des Stadtplaners und Architekten Uwe Fohmann. Begonnen wurde im Quartier mit dem Bau von drei Häusern, die bereits im August 2014 bezugsfertig waren die Karl-Marx-Straße 26–36.Es folgte der Abriss der alten Polizeiwache und der Bau von zwei Häusern an der Bahnhofstraße. Nach Fertigstellung der neuen Stadthäuser fehlt bis zur Komplettierung des neuen Quartiers, das einst vom ehemaligen Volkspolizei-Kreisamt, dem Ordnungsamt, Wehrkreiskommando und dem Sitz der Staatssicherheit in Schwedt dominiert wurde, nur noch ein neues Gebäude anstelle der abgerissenen Wache. Das „Sonnenhaus“ soll ab Sommer 2019 gebaut werden. Danach will die Stadt den Bahnhofsvorplatz schöner gestalten.(dir)