Betriebsamkeit auf der A 12

Anke Beißer

Spreenhagen/Storkow (MOZ) Wer derzeit die Autobahn zwischen Spreeauer Dreieck und Frankfurt nutzt, muss in beiden Richtungen Einschränkungen erdulden. Die werden noch bis Ende September/Anfang Oktober andauern. Aber: Laut der Bauüberwacher liegen beide Projekte zeitlich im Plan.

Die Bauarbeiten an der neuen Trasse zwischen Skaby und Neu Waltersdorf, also östlich und westlich der Anschlussstelle Spreenhagen/Storkow, treten in den finale Phase. Seit 2013 wird an der Fahrbahn zwischen Friedersdorf und Höhe Briesenluch – also zwischen Kilometer 1,1 und 17,4 – gearbeitet. Diese 16 Kilometer sind der Abschnitt für den grundhaften Ausbau der A12 zwischen dem Berliner Ring und der Oderstadt, der die 1934 erbaute, zweistreifige Reichsautobahn durch breitere Fahrbahnen sowie einen Standstreifen ersetzt.

Nachdem die südlich gelegene Trasse im Vorjahr hergestellt wurde, ist jetzt die auf der Spreenhagener Seite an der Reihe. Im Vorbeifahren ist zu erkennen, dass bis auf ein kurzes Stück das Bett für die Trasse, bestehend aus Kies und Recycling, hergerichtet ist. In all den Wochen mit erhöhter Staubbelästigung sind während der Arbeitszeit zwei Tankfahrzeuge über die Baustelle gerollt und haben sie mit Wasser benetzt.

An der einzigen Brücke auf dem Abschnitt, die den Hauptgraben überspannt, soll heute der letzte Streifen Beton gegossen werden. Dann fehlt hier nur noch die Fahrbahndecke. Sie wird, wie auch über die Anschlussstelle hinweg, auf 730 Metern aus Bitumen hergestellt. Damit soll nach dem 28. August begonnen werden, wenn auch die Anschlussstelle aus Richtung Ost in Richtung West – bis zum 21. September – noch einmal gesperrt wird. In dem Zeitraum wird dann auch die provisorische Überfahrt auf die südlich gelegenen Trasse, über die derzeit der gesamte Verkehr rollt, zurück gebaut.

Heute und am Freitag wird mit der Ankunft des in mehrere Einzelteile zerlegten Fertigers gerechnet, der Maschine, die die Betonfahrbahn auf der kompletten Breite von 11,5 Metern im 24-Stunden-Betrieb aus einem Guss herstellen wird. Laut Bauüberwacher Ralf Kothe vom Landesbetrieb für Straßenwesen wird von Neu Waltersdorf aus begonnen. Dieses Teilstück soll bis zum 3. August gegossen sein. Dann wir die Maschine wieder zerlegt und an das andere Ende der Baustelle in Höhe Skaby gebracht, von wo aus sich der Fertiger bis kurz vor die Brücke, also den Bitumenabschnitt, vorarbeitet. „Danach widmen sich die Bauarbeiter noch den Fugen und den Banketten, was noch einmal zwei, drei Wochen in Anspruch nehmen wird“, schaut Kothe voraus. Für den 21. September ist die Verkehrsfreigabe geplant, am 30. September soll alles fertig sein.

Ein paar Kilometer weiter in Richtung Osten gibt es eine nächste Baustelle. Hier laufen die Vorbereitungen für die Erneuerung der Betondecke zwischen Jacobsdorf und Briesen, also gen Berlin. Wie Bauleiterin Jutta Gest vom Landesbetrieb für Straßenwesen auf Nachfrage sagt, laufe bisher zeitlich alles nach Plan. Die Anschlussstelle Briesen in Richtung Frankfurt ist noch bis zum 29. Juli gesperrt. Derzeit werden die Bankette der südlich gelegenen Fahrbahn stabiler hergerichtet, weil ab dem 30. Juli der Verkehr in beiden Richtungen zweistreifig über diese Trasse rollen soll. Dann kann die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Berlin beginnen, die bis zum 4. Oktober laufen und mit allen Rückbauten bis zum 15. Oktober abgeschlossen sein soll. Die marode Deckschicht wird auf den knapp vier Kilometern abgetragen und durch neuen Beton ersetzt. Bis 4. Oktober wird dafür die Anschlussstelle Briesen in Richtung Westen gesperrt.