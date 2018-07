Kichernde Erbsen und Eier in Flaschen

Jan-Henrik Hnida

Erkner Wie ein hart gekochtes Ei in eine Flasche flutscht, lernten Kinder am Mittwoch im Haus der Gefas. Dort konnten sie es auch selbst austesten. Beim Programm „Experimente für Kinder“ zeigte Katharina Priskowski vom Mehrgenerationenhaus, wie mit einfachen Haushaltsmitteln spannende Versuche gelingen.

Im Raum ist es mucksmäuschenstill. Alle acht kleinen Forscher schauen gespannt auf ein Glas, das voll mit Kichererbsen ist. „Pssst“, macht Katharina Priskowski – und gießt warmes Wasser über die Hülsenfrüchte. Die Kinder hören es leise knacken. „Die Erbsen kichern ja wirklich“, sagt Bruno überrascht. Von diesem Geräusch soll auch der Name stammen. „Wir essen viel aus Kichererbsen in Arabien“, berichtet Saleh.

Bunte Eier? Ostern ist zwar noch weit weg, aber für das nächste Experiment werden bemalte Eier gepellt. Dann wird heißes Wasser in eine Glasflasche gefüllt und eines der glitschigen Exemplare auf die Öffnung gesetzt. Nach einiger Zeit soll das Ei ins Innere der Flasche gesogen werden. Doch am Anfang will sich das weiße Oval partout nicht bewegen. Fehlversuche gehören eben auch dazu.

„Ui, das stinkt“, ruft ein Kind. Anscheinend hat sich noch ein kleiner Rest Milch in der Packung versteckt – und ist nun vergoren. „Nicht schlimm“, sagt Betreuerin Andrea Pohl und wäscht den Karton nochmal aus. Denn beim letzten Test werden Recycling und Ingenieurskunst vereint: Alte Milchkartons werden zurechtgeschnitten, gefaltet und zusammengetackert. Fertig ist das Frisbee. Draußen auf dem Hof werfen sich Lucy, Saleh und Juan ihre Flugobjekte gegenseitig zu.

„Bei den Kindern soll der Forschergeist geweckt werden“, erklärt Katharina Priskowski das Ziel des Programms. An vier Terminen während der Sommerferien können Kinder mit einfachen Dingen forschen. Am letzten Termin von „Experimente für Kinder“ am Mittwoch, 25. Juli, sind noch Plätze frei.