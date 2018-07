Ministerbesuch auf Heinrichslust

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Zu einer Stippvisite kam Kathrin Schneider, Brandenburgs Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung, am Mittwoch nach Schwedt. Sie besuchte das Wohnungsprojekt Regenbogensiedlung und den Bau des Kunstrasenplatzes Heinrichslust. Mit Bürgermeister Jürgen Polzehl sprach sie über die B 198.

Von den 1,3 Millionen Euro, mit denen im Sportkomplex Heinrichslust derzeit ein neuer Fußballplatz mit Kunstrasenbelag und Flutlichtanlage entsteht, hat das Ministerium von Kathrin Schneider einen großen Teil Fördermittel beigesteuert. „Wir haben in Schwedt rund 75 Millionen Euro in den Stadtumbau gesteckt. Schwedt ist ein Musterbeispiel für eine gelungene Stadtentwicklung. Wir müssen jetzt aber genauso in die soziale Infrastruktur investieren. in Kindergärten, Schulen Sportanlagen. Die Menschen sollen nicht nur gut wohnen, sondern auch gut leben und sich wohlfühlen können“, sagte Kathrin Schneider angesichts des Sportplatzbaus.

Sie erkundigte sich bei Tino Reetz vom FC Schwedt, wie viele Sportler auf dem Platz trainieren, wie viele Zuschauer zu den Spielen kommen und welche Vorteile der zusätzliche Platz mit Kunstrasenbelag den Kickern biete. Sie war erstaunt zu erfahren, dass solche Plätze im berliner Umland längst Standard sind und dass jetzt in Schwedt der erste Kunstrasen in der ganzen Uckermark entsteht. Zum Spiel der ersten Männermannschaft kommen schon im Schnitt 200 bis 300 Zuschauer, verriet Tino Reetz, nur wenn die Hertha zu Gast ist, seien es auch schon mal 2500, erfuhr die Ministerin.

Nach dem Neubau des Kunstrasens soll sich der Neubau eines dritten Platzes anschließen, allerdings aus echtem Rasen, bevor auch die Sozialanlagen, Umkleiden und Zuschauertribüne, die alle noch DDR-Charme versprühen, erneuert werden sollen. Auch für diese Projekte hofft Schwedt, aus dem Fördertopf für Städtebau zu profitieren, erste Vorbesprechungen dafür hatte Bürgermeister Polzehl zuvor im Rathaus mit der Ministerin geführt. In der Regenbogensiedlung, die nach dem komplexen, mehrjährigen Umbau kurz vor der Fertigstellung steht, zeigte sich die Ministerin erfreut über das Ergebnis.

Bürgermeister Polzehl nutzte den Besuch aber auch dafür, erneut die Unzufriedenheit der Bevölkerung und Wirtschaft mit der derzeitigen Verkehrsanbindung von Schwedt anzusprechen. „Die lange Umleitung durch den Ausbau der B 198 Richtung Berlin betrifft fast jeden. Wir drängen darauf, dass die Straße schnell fertig wird und wieder befahrbar ist“, sagte Polzehl. Ministerin Schneider antwortete, dass auch für die Landesregierung die gute Anbindung des Wirtschaftsstandortes und der Region enorm wichtig sei. Sie sagte, dass der Termin Dezember 2018 zu schaffen sei.