Straße zwischen Müllrose und Mixdorf gesperrt

Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) Wer derzeit von Mixdorf nach Müllrose oder umgekehrt fährt, muss lange Umwege fahren. Denn seit Montag ist die Brücke, welche die Bahngleise überspannt, gesperrt. Nur der Fuß- und Radweg darf weiterhin genutzt werden. Noch bis zum 27. Juli werden auf der Brücke Bauarbeiten durchgeführt. Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte zunächst versehentlich mitgeteilt, die Arbeiten würden bis zum 27. August dauern.

Schon seit längerem durfte die Brücke nur mit maximal 50 Kilometern pro Stunde passiert werden. Der Grund dafür: Die Brückendichtung unterhalb der Fahrbahndecke war stark beschädigt, in der Folge war auch die Fahrbahndecke selbst in Mitleidenschaft gezogen worden. Bauarbeiter haben am Montag und Dienstag die Asphaltschichten und die alte Dichtungsschicht der Brücke, die aus Flüssigkunststoff bestand, entfernt. Anschließend haben sie den Brückenüberbau grundiert und versiegelt und als neue Brückendichtung eine Schicht Bitumen-Schweißbahnen eingebaut.

Weitere vorgesehene Arbeiten sind die Beseitigung von Betonschäden am Brückenüberbau und die Erneuerung des Korrosionsschutzes an den stählernen Übergangskonstruktionen im Bereich der Fahrbahn. Zum Schluss werden die Asphaltschutzschicht und die Asphaltdeckschicht eingebaut und zusätzlich die Asphaltdeckschicht im Bereich von jeweils 10 Metern vor dem Baubereich erneuert.

Wegen der Bauarbeiten gibt es Änderungen bei den Buslinien 400, A 400 und 442. Eine Umleitung über Merz, Ragow und die B 87 ist ausgeschildert.