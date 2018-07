Brandenburger CDU auf Modernisierungskurs

Ulrich Thiesen

Potsdam (MOZ) Wenn die knapp 6000 brandenburgischen Christdemokraten in diesen Tagen in die Ferien starten, können sie eine besondere Lektüre mitnehmen – den Entwurf des neuen Grundsatzprogrammes. Beschlossen werden soll das Papier auf einem Parteitag im November. Zuvor sind Diskussionen in den Ortsverbänden und Regionalkonferenzen geplant.

Schon die Form des Entwurfs ist ungewöhnlich. Nicht einzelne Politikfelder werden wie üblich abgearbeitet, dieses Mal hangelt man sich am Lebenszyklus eines Menschen entlang und definiert die politischen Aufgaben der Politik für Kinder, Familien, das Berufsleben und das Alter.

Leitgedanken sind Zusammenhalt und Sicherheit. Letzteres wird nicht als reine Polizeiarbeit definiert, sondern als behütetes Aufwachsen, Entfaltung von Begabungen, die Sicherheit, eine gute Ausbildung zu absolvieren, den Lebensunterhalt zu verdienen, oder die Sicherheit, sich auf die medizinische Versorgung und Infrastruktur verlassen zu können. Immer wieder betont wird die besondere Herausforderung, die das Leben in den ländlichen Gebieten mit sich bringt, ohne dass der optimistische Grundton, sprich der Stolz auf Brandenburg und das Erreichte, verloren geht.

Die grundsätzlichen Veränderungen lassen sich jedoch erst feststellen, wenn man das Papier mit dem noch aktuellen Grundsatzprogramm aus dem Jahr 2007 vergleicht. Letzteres ist 69 Seiten dick, der potenzielle Nachfolger umfasst 26 Seiten. Entfallen sind Begriffe wie Leitkultur. Im Entwurf werden unter dem Stichwort „Gelingende Integration“ auch die Forderungen an Migranten (Sprache, demokratische Werte leben) formuliert. Allerdings heißt es auch, dass eine Überhöhung oder Herabsetzung einzelner Kulturen strikt abgelehnt wird. Außerdem ist von der arbeitsmarktorientierten Migration auf der Grundlage eines entsprechenden Gesetzes die Rede.

Auch das Familienbild hat sich geändert. Der 2007 noch formulierte rechtliche und soziale Vorrang der Ehe zwischen Mann und Frau ist so nicht mehr zu finden. Ebenso die Verweigerung gegenüber einem flächendeckenden Mindestlohn, der vor zehn Jahren noch als Vernichtung von Arbeitsplätzen angesehen wurde.

Auch der Blick auf die eigene Vergangenheit scheint sich weiter entwickelt zu haben. Im Grundsatzprogramm von 2007 wurde betont, wie die CDU im Osten Deutschlands nach dem Krieg verfolgt und ihre Protagonisten unterdrückt, zur Flucht getrieben und zum Teil auch ermordet wurden. Einen solchen Passus gibt es auch im neuen Entwurf. Danach heißt es aber: „Andere wiederum, auch das gehört zur Wahrheit, haben sich den Umständen angepasst oder gar mit dem Unrechtsstaat DDR gemein gemacht.“

Im Kapitel Energiewirtschaft ist davon die Rede, dass das Generationenprojekt Energiewende nicht zulasten einzelner Regionen gehen darf. Ein klares Für oder Wider zur Errichtung neuer Windräder ist nicht formuliert worden.

Am Ende des Entwurfes wird das Selbstverständnis der CDU beschrieben. Dort heißt es, dass man eine Partei sein will, die den Menschen zuhört und ihnen dient. Dazu gehöre ein respektvoller Umgang insbesondere mit anderen Meinungen. Die Angleichung an die westdeutschen Lebensverhältnisse reiche nicht aus. „In zehn Jahren wollen wird selbst Vorbild sein. Brandenburg kann das“, lautet der Schlusssatz.

Wie das erreicht werden soll, ist nicht Bestandteil des Grundsatzprogrammes. Das soll das Wahlprogramm leisten, das noch geschrieben werden muss. Die Erarbeitung eines neuen Wertekanons hatte 2015 Ingo Senftleben angeregt, als er zum ersten Mal zum Landesvorsitzenden gewählt wurde. Die Programmkommission stand unter dem Vorsitz seines Vorgängers Michael Schierack.