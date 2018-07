Zwei auf einen Streich auf der B112

Ines Weber-Rath

Manschnow/Podelzig (MOZ) Die B112 ist seit dem 9. Juli und voraussichtlich noch bis zum 15. August zwischen Manschnow und dem Podelziger Unterdorf gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt zwischen Manschnow und Rathstock die Straßendecke erneuern. Zwischen Podelzig und Manschow wird ein straßenbegleitender Radweg gebaut.

Kraftfahrer, die die Hinweisschilder in Lebus übersehen oder ignoriert haben, müssen umdrehen: Hinter Podelzig ist auf der Bundesstraße 112 in Höhe des Unterdorfes Schluss. Seit anderthalb Wochen ist der Abschnitt bis nach Manschnow gesperrt.

„Wir haben zwei Baumaßnahmen zusammen gelegt – die Deckenerneuerung im Abschnitt zwischen Manschnow und Rathstock und den Radwegbau zwischen Podelzig und Rathstock – und müssen die Bundesstraße dafür nur einmal, während der Sommerferien sperren “, sagt Anne-Katrin Seehaus.

Die Mitarbeiterin des Landesbetriebs Straßenwesen hat den straßenbegleitenden Radwegbau an der B112 geplant. Doch warum muss für den die Straße gesperrt werden, fragt sich mancher genervte Kraftfahrer.

„Wir müssen den Durchlass in Höhe der Podelziger Siedlung erneuern lassen“, erklärt Anne-Katrin Seehaus. Ursprünglich war vorgesehen, ihn lediglich für den Radwegebau zu verlängern. Doch es stellte sich heraus, dass der alte Gewölbe-Durchlass über einen Graben marode ist und erneuert werden muss.Er wird durch ein Betonrohr ersetzt. Ein separater Durchlass könne durch die Tatsache, dass der alte sehr nahe an der Radwegtrasse liegt, nicht gebaut werden, so die Vertreterin des Landesbetriebs Straßenwesen.

Dass der Graben derzeit fast trocken liegt, dürfe nicht darüber hinweg täuschen, dass dieser bei höheren Wasserständen im Oderbruch nötig ist, um das Wasser ab- und von der Straße weg zu leiten, weiß Seehaus.

Sie verweist auf ein weiteres Bauwerk, das im Zusammenhang mit dem Radweg errichtet werden muss und für das der Einsatz schwerer Technik erforderlich ist, die nur auf der Straße stehen kann: In Höhe der ehemaligen Mülldeponie und Einmündung zur Priesterschlucht muss eine Spundwand gestellt werden.

„Der Radweg verläuft in dem Bereich relativ dicht an der Straße. An der einstigen Mülldeponie gibt es eine starke Böschung. Hier wäre ein Damm hin zum Radweg nötig. Stattdessen setzen wir eine Spundwand. Doch das erfordert den Einsatz eines Kranes“, erklärt die Straßenplanerin.

Bislang sind die Mitarbeiter der Firma Oevermann aus Eisenhüttenstadt, die den Zuschlag für beide Baumaßnahmen erhalten hat, noch mit der Deckenerneuerung der Bundesstraße im Bereich zwischen Manschnow und Rathstock sowie in der Ortslage Rathstock befasst. Danach sollen der Durchlass erneuert und die Spundwand gebaut werden.

Anne-Katrin Seehaus ist optimistisch, dass die Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien geschafft sind und die Sperrung der B112 aufgehoben werden kann. Denn dann müssen die Schulbusse wieder viele Schüler nach Lebus und Frankfurt bringen.

Die Umleitung ist großräumig über die B167 in Lebus und die B1 ab Seelow ausgeschildert. Für Anlieger der Baustrecke gibt es eine Umfahrung über Reitwein. Für Polen-Reisende ist die Sperrung der B112 als Zufahrt zum Grenzübergang Küstrin-Kietz auch mit Blick auf die Sperrung des Grenzübergangs in Hohenwutzen während der Sommerferien problematisch.

Der Bau des 3,9 Kilometer langen Radweges zwischen dem Ortsausgang Podelzig und Ortseingang von Rathstock – die Ortslage von Hathenow ist ausgenommen – werde sich bis ins kommende Jahr erstrecken, sagt Anne-Katrin Seehaus. Doch diese Bauarbeiten sollen dann ohne Vollsperrung erledigt werden.