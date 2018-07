Kunst-Experiment im Dornröschen-Schloss

Jörg Kühl

Lieberose (MOZ) Die Sommerferien können Schülern viele spannende Erlebnisse bescheren. Redakteure der Märkischen Oderzeitung haben sehenswerte Ausflugsziele aufgespürt. Heute: Lieberose, authentisches Städtchen mit historischer Patina, viel Charme und Sinn für Kunst.

Ein Spaziergang durch die Altstadt lohnt sich allemal. Wo sonst gibt es zwei Kirchen, die wie Lok und Tender hintereinander gebaut wurden: Die Stadtkirche, die seit Kriegsende als Ruine ohne Dach dasteht, war für die „Deutschen“, die Landkirche für die „Wenden“. In der Landkirche wurde nach Kriegsende das Schulenburgepitaph, das aus der Ruine der Stadtkirche gerettet worden war, als Altarwand aufgebaut. Es enthielt ursprünglich die aus aus der Spätrenaissance stammenden Stifterfiguren. Reste davon werden von der Kirchengemeinde verwahrt. Eine Figur ist im Regionalmuseum in der Darre ausgestellt. Wer die Landkirche, das heutige Gotteshaus, oder die Stadtkirche samt Gruft und Blick in leere Särge besichtigen will, muss die Kirchengemeinde beizeiten kontaktieren.

Die Darre befindet sich im Schlosshof, den man vom Marktplatz aus durch die malerische Schlossgasse erreicht. Vor dem Schloss erblickt man rechter Hand das denkmalgerecht sanierte ehemalige Funktionsgebäude, in dem die forstwirtschaftlich versierten Herrscher derer zu Schulenburg Kiefernsamen trocknen ließen. Teile der technischen Einrichtung, etwa Schütten, Schieber, Siebtrommeln und Handräder sind bei der Sanierung als sichtbare Objekte erhalten worden. Heute beherbergt die Darre das Regionalmuseum sowie eine Ausstellung zur Forstgeschichte.

Im Obergeschoss werden wechselnde Ausstellungen gezeigt. Zur Zeit sind dort Bilder von Malern der Jamlitzer Künstlerkolonie ausgestellt. Zu sehen sind Malerei, Grafiken, Zeichnungen und Radierungen von Franz Lippisch (1859–1941), Johanna Feuereisen (1873–1947) Walter Kühne (1875–1956), Bianca Commichau-Lippisch (1890–1968), Erich Seiffert (1898–1944) und Rudolf Grunemann (1906–1981). Das Museum in der Darre wird vom Förderverein Lieberose betreut. In der Darre befindet sich ein Restaurant mit Biergarten.

Zur Zeit lohnt sich ein Besuch in Lieberose noch aus einem anderen Grund ganz besonders. Denn das seit 20 Jahren ungenutzte Schloss ist zur Zeit Austragungsort der „Rohkunstbau“. Dabei handelt es sich um eine Ausstellung moderner experimenteller Kunst, wobei die Künstler die verfallenen Räume des Schlosses als kontrstreiches Passepartout nutzen. Die Ausstellung, die von der Heinrich-Böll-Stiftung getragen wird, ist Samstags und Sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet (bis 9. Sept.). Wenn nicht gerade Rohkunstbau-Ausstellung ist, gewährt der Förderverein regelmäßig Einblicke in das Schloss. Hinter dem einst vierflügligen Barock-Ensemble erstreckt sich der Schlosspark mit romantischen Fließen. Wer etwas weiter wandert, erreicht den Kapellenberg mit einer Grablege derer zu Schulenburg.

Wer in Lieberose alles gesehen zu haben glaubt, findet in der Umgebung reizvolle Anlaufpunkte. So befindet sich mitten in der Lieberoser Heide, an der B 168 in Richtung Peitz, ein Aussichtspunkt mit besonderer Geschichte. Es handelt sich um die Original-Beobachtungskanzel, in der im Jahr 1970 der damalige sowjetische Staatschef Leonid Breschnew eine der größten Manöver des Warschauer Paktes inspizierte. Heute ist die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg Eigentümerin des künstlichen Hügels und 3100 Hektar darum herum. Die Stiftung hat den sternförmigen Hubschrauberlandeplatz neben der Tribüne zu einem „Lehrkreis Sukzession“ umgestaltet. Das bedeutet, dass man hier erleben kann, wie sich die Natur wüst gefallenes Land Stück für Stück zurückerobert.