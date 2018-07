Endspurt bei der Schulsanierung

Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Die Sanierungsarbeiten in der Goetheschule gehen auf die Zielgerade. Zum neuen Schuljahr kann das Gebäude wieder genutzt werden. Anschließend geht es an den Erweiterungsbau. Die ersten Ausschreibungen laufen. Noch 2018 soll es losgehen.

„Wir sind so gut wie fertig“, sagt Dirk Wenzel aus dem Bereich Gebäudemanagement im Neuenhagener Rathaus, der sich um die Schulsanierung kümmert. Zwar habe es bei dem jüngsten Sturzregen in der vergangenen Woche einen Wassereinbruch in einen künftigen Hortraum im Souterrain gegeben, aber es ist schon eine Firma am Werk, um alles wieder zu trocknen, so dass zum Schulstart alles bereit ist.

An dem 1913 in Betrieb gegangenen Gebäude ist ein Teil der Fenster erneuert worden, um bessere energetische Werte zu erzielen. Vor allem in den Fluren. Andere Fenster wurden nach Absprache mit dem Denkmalschutz aufgearbeitet, haben Thermoverglasung und neue Dichtungen bekommen. Auch die Türen sind überarbeitet worden.

Die Maler waren zuletzt noch am Werkeln. Bei der Farbgebung habe man sich an alten Vorlagen orientiert, die bei einer restauratorischen Untersuchung vor einigen Jahren entdeckt worden waren. „Es ist aber nicht so dunkel wie früher, sondern frischer“, erklärt Dirk Wenzel. Der untere Teil habe zudem eine abwaschbare Beschichtung. Passend zu den Wandfarben seien die Bodenbeläge gewählt worden, aber bunter. Und die Wände sind nicht komplett überstrichen worden, sondern das Abc und andere Bilder des früheren Hausmeisters Kastner sind erhalten geblieben.

Wenzel verweist zudem darauf, dass alle Klassenräume mit Akustikdecken ausgestattet wurden, auch viele andere Räume und Flure. Dadurch werde der Lärmpegel sinken. Die Elektrik sei komplett erneuert worden, die Klassenzimmer mit LED-Licht, spezieller Tafelbeleuchtung und Beamer-Vorrüstung und Smartboard-Vorbereitung versehen. „Damit sind wir für die Zukunft gerüstet“, so der Verwaltungsmitarbeiter.

Komplett neu ist auch die Heizungsanlage. In den Fluren sind Radiatoren verwendet worden. Die seien robust und an den Denkmalschutz angelehnt, weil solche Heizkörper früher schon in Schulen hingen. In den Klassenzimmern bekamen Plattenheizkörper den Vorzug. Die WC-Bereiche sind übrigens auch komplett überarbeitet worden.

In einem Treppenhaus sind abgelaufene Teile der Stufen mit Terrazzomaterial erneuert worden, im anderen wird gerade die Beschichtung erneuert. Demnächst beginnen dann die Reinigungsarbeiten.

Die Aula war nicht Bestandteil der Baumaßnahme, wurde aber am Rand auch mit angefasst. Denn eine zwischenzeitlich verschlossene Türöffnung wurde wieder hergestellt und wird mit einer neuen Doppelflügeltür versehen. Der Vorraum könne dann beispielsweise als Teilungsraum für Musik genutzt werden, erläutert Wenzel. Überhaupt sind ein paar Räume gewonnen worden.

Im Dachbereich sind vorrangig Verbesserungen für den Brandschutz vorgenommen worden. Einige Balken sind verstärkt, neuer Estrich und eine neue Tür eingebaut worden. Nichts mit dem Brandschutz zu tun hat hingegen eine Neuerung an der alten Turmuhr: Deren Werk wird künftig sichtbar sein.

Außen sind im Bodenbereich eine Nässesperre und Dämmung angebracht worden. Derzeit läuft die Erneuerung der maroden Abwasserleitung über den Schulhof. Der werde hinterher erst einmal nur nutzungsfähig gemacht und dann in den nächsten Sommerferien im Zuge der Erweiterung der Grundschule vernünftig hergerichtet, kündigt Wenzel an.

Für den Neubau in der Kurve in Richtung Rathaus laufen derzeit die ersten Ausschreibungen. Man müsse zwar angesichts der Auftragslage der Firmen realistisch bleiben, aber „es soll 2018 noch losgehen“, erwartet der Rathausmitarbeiter. Die Übergänge zum Verbinder zwischen Neu- und Altbau sind jedenfalls bereits vorbereitet.

Rund 2,7 Millionen Euro investiert die Gemeinde in die Sanierung der Goetheschule. Der werden übrigens in dem Zuge auch neue Möbel spendiert.

Beseitigt wurde in den Sommerferien auch der Wasserschaden in der Sporthalle. „Sie steht zum kommenden Schuljahr wieder vollumfänglich zur Verfügung“, versichert Wenzel.