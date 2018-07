Kultursommer in Bad Saarow startet

Uwe Stemmler

Bad Saarow (MOZ) Der 17. Kultursommer am Märkischen Meer wird Sonnabend in Bad Saarow eröffnet. Das Programm umfasst bis zum 16. September rund 70 Veranstaltungen. Wie immer bietet ein handliches Heftchen des Fördervereins Kurort Bad Saarow Interessierten einen Überblick.

Das Auftaktwochenende bietet bereits ein pralles Angebot. Die Eröffnung findet ab 11 Uhr im SaarowCentrum in der Ulmenstraße statt. Sie ist verbunden mit der der Ausstellungseröffnung „Traditionsreiches in Bad Saarow“ im Wandelgang sowie der Vorstellung des Kalenders 2019 „Bad Saarow – gestern und heute“. Von markanten Gebäude wie dem Wasserturm werden historische und aktuelle Ansichten gezeigt und Informationen über deren Geschichte vermittelt. Wer will, kann zu den ersten gehören, die ihn erwerben. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt von dem Starlight-Express-Musicalstar Dolan José.

Anschließend kann man den Kultursommer gleich weiter genießen: Bis nachts um 1 Uhr gibt es zum Beispiel das Hafenfest „SaarowMarina“ im Fontanepark. Gegen 13 Uhr wird der Bootskorso über den Scharmützelsee starten, passendes Wetter dafür ist angekündigt. Ab 14 Uhr folgt ein Kinderprogramm, am Abend Live-Musik mit Jeannine Hartmann, getanzt werden kann auch. Das ist zur gleichen Zeit ebenso bei der 1. Sommernachtsparty am anderen Ende des Sees, in Wendisch Rietz auf der Festwiese, möglich.

Wer lieber vor allem zuhören will, sollte in Bad Saarow bleiben: Im Bahnhofshotel „Die Bühne“ lädt ab 18.30 Uhr „The Music Lounge“ ein, Das Konzept dafür stammt von Dolan José: eine Musikshow mit vielen Richtungen von Jazz über Pop bis Klassik. Nur Klassik bietet hingegen das Duo AnMira aus Litauen im Scharwenka Kulturforum, Moorstraße 3. Anton Abanowitsch (Flöte) und Maria Mirovska (Klavier) spielen Stücke aus Opern und Solo-Werke von Liszt, Bizet und Tschaikowski. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Sonntag folgt von 13 bis 16 Uhr ein Hafen-Kurkonzert an der Seestraße mit der Märkischen Blasmusik aus Eisenhüttenstadt. Von 14 bis 18 Uhr läuft auf der Schwanenwiese ein Kinderprogramm mit Clown Faxilus und ab 19.30 Uhr lädt die evangelische Gemeinde in die Kirche am Kirchplatz zum Orgelkonzert ein. Es spielt der Italiener Allessandro Bianchi.

Damit sind die ersten acht Veranstaltungen des diesjährigen Kultursommers vorbei – weit über 60 weitere folgen. Hier noch einige Tipps:

- 28.Juli, ab 15 Uhr in Wendisch Rietz: Kanalfestparty mit großem Feuerwerk.

ab 21 Uhr, Alte Schulscheune Diensdorf Radlow: Rockmusik im Stil der 1970er-Jahre.

- 17. und 18. August: Vierte Saarow Classics, Oldtimer-Rallyes durch Bad Saarow und die Region.

- 18. und 19. August: Wasserscharmützel mit Langstrecken-Regatta, Kinderfest und Feuerwerk.

-24. bis 26. August, Schwanenwiese: Saarower Musikwiese mit Auftritten von Amateuren und Profis.

-2. September, Seestraße: Kunstmarkt des Landkreises Oder-Spree.

- 14. bis 16. September, Seestraße: Flammender Scharmützelsee mit buntem Programm und Feuerwerk.