Startschuss zur Aufholjagd

Igor Steinle

Berlin (MOZ) Deutschland will bei Künstlicher Intelligenz an die Weltspitze. Der Abstand dahin ist groß. Um mit China und den USA Schritt zu halten, sollen Forschung und Industrie näher aneinander rücken.

Intelligente Computer können inzwischen Hinweise auf Krebszellen finden. Sie erkennen Verkehrszeichen zuverlässiger als Menschen und können Texte in einer Schnelligkeit und Qualität übersetzen, die vor kurzem noch undenkbar war. In den vergangenen fünf Jahren sind Forscher auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) weiter gekommen als in 50 Jahren zuvor.

„Künstliche Intelligenz ist die „Basis-Innovation, die unsere Wirtschaft und unser Leben verändern und verbessern wird“, beurteilt etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die ungeheuren Möglichkeiten. Die Hauptakteure dieser Technologie, die selbständig Muster in großen Datenmengen erkennen kann, sitzen jedoch nicht in Deutschland. Sie kommen meist aus China und den USA. Um das zu ändern, hat die Bundesregierung nun erste Eckpunkte einer KI-Strategie beschlossen.

Einer der tragenden Pfeiler dieser Strategie wird es sein, den Wissensaustausch zwischen Forschung und Industrie zu stärken. Denn während Deutschlands universitäre Grundlagenforschung in diesem Bereich als relativ gut gilt, entstehen aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen nur selten Anwendungen für die Wirtschaft. Ein Paradebeispiel für dieses grundsätzliche Problem deutscher Digitalinnovationen ist die MP3-Technologie. Entwickelt wurde sie in Deutschland, Geld verdienten vor allem ausländische Firmen mit ihr. „Forscher, die eine Idee haben, wissen oft gar nicht an wen sie sich wenden sollen“, beschreibt Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung (SNV) das Problem. Der KI-Experte schlägt deswegen vor, Wissenschaftler mit Mentoren aus der Start-up- und Investorenszene zu vernetzen. „Man muss die Menschen aus ihren Silos holen.“

Zunächst muss man sie jedoch nach Deutschland holen. KI-Spitzenforscher sind rar und umworben, im Ausland verdienen sie ein Vielfaches der deutschen Forschungsgehälter. Heumann plädiert auch hier dafür, „mehr Geld in die Hand zu nehmen“. Über Zahlen, wieviel Geld man tatsächlich für die KI-Förderungen ausgeben möchte, hält der Bund sich jedoch bedeckt. Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU), deren Haus auch beteiligt ist, kündigte jedoch die Schaffung mehrerer Professuren für KI an.

Ebenfalls mit im Boot sitzt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Weil auch die Arbeitswelt sich durch KI-Anwendungen verändern werde, betont er die Bedeutung „gezielter Qualifizierung“ von Arbeitnehmern. Das endgültige Strategiepapier soll im Dezember auf dem Digitalgipfel in Nürnberg vorgestellt werden.