Immer das Stadtbild im Blick

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen. Ursprünglich gab es die Überlegung, die Mitarbeiter des Bauhofs beim Bewässern zum Beispiel der Pflanzschalen im Stadtgebiet zu treffen. Doch am Mittwoch nieselte es und war es im Vergleich zu den Tagen zuvor eher kühl.

René Koberstein, Vorarbeiter des Wriezener Bauhofs, und seine Kollegen sind am Mittwochvormittag gerade dabei, eine Bühne auf dem Gelände des Freizeitsportvereins TKC aufzubauen. Dort findet am Wochenende das inzwischen 18. Beachvolleyball-Masters um den Koyenuma-Cup statt. Gestänge und Boden der Bühne stehen bereits. Auch die helle Plane ist an einer Seite schon befestigt. Doch bevor diese von zwei Männern auf der anderen Seite an Seilen herübergezogen werden kann, stoppt Koberstein das Ganze noch einmal. Die Plane liegt offenbar nicht richtig auf.

Danach nimmt sich der 54-Jährige Zeit für ein Gespräch. Die Grünanlagenpflege, zu der neben dem Bewässern der Pflanzschalen auch das Mähen städtischer Flächen und Sicherungsmaßnahmen wie das Freischneiden von Wegen gehören, sei nur nur ein Aufgabenbereich des Bauhofs, erläutert er. Für Kleinstreparaturen an kommunalen Straßen und Gehwegen sind die insgesamt sieben Mitarbeiter ebenfalls zuständig. Koberstein gibt in dem Zusammenhang aber zu bedenken, dass sich zwei der Männer zurzeit bei der Beaufsichtigung des Waldbads abwechseln.

Bei größeren Reparaturen würden generell Firmen hinzugezogen, sagt der gelernte Baufacharbeiter. Er ist seit neun Jahren im Wriezener Bauhof tätig, siebeneinhalb Jahre davon als Vorarbeiter. Im Blick habe das Team auch die Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet, erzählt er weiter. „Wir leeren die Papierkörbe und beseitigen Müll und Unrat“, erläutert der Wriezener, der selbst im Ortsteil Eichwerder zu Hause ist. Und spricht dann von einem Problem, auf das aus seiner Sicht öffentlich aufmerksam gemacht werden muss.

„Schauen Sie dort nur mal auf die Ladefläche des Transporters“, fordert er auf und verweist auf mehrere große Müllsäcke. Diese hätten auf einem Papierkorb an einer Bushaltestelle in Marienberg beziehungsweise am Wriezener Bahnhof gelegen. „Da entsorgen Leute in größeren Mengen ihren Müll und wer weiß, was sonst noch, aber das ist doch nicht Sinn und Zweck eines Papierkorbs.“ Für das Entleeren und Reinigen gebe es einen festen Turnus, aber oft müssten die Mitarbeiter des Bauhofs auch zwischendurch eingreifen.

Veranstaltungen und Vereine in der Stadt werden durch sie ebenfalls unterstützt. „Die entsprechenden Anfragen müssen vorab natürlich an die Verwaltung gestellt und durch diese genehmigt werden“, macht René Koberstein deutlich. Im Falle des Koyenuma-Beachmasters handele es sich neben der Bühne zum Beispiel noch um eine Tanzfläche sowie Bänke und Biertische.

Nicht unerwähnt lässt er zudem die Hausmeisteraufgaben im Rathaus, die von kleineren Reparaturen über die Außenanlagenpflege bis hin zu Schließdiensten reichen und durch einen konkret benannten Mitarbeiter des Bauhofs erledigt werden. Darüber hinaus kümmert sich das Team um René Koberstein um die städtischen Friedhöfe in Eichwerder, Beauregard, Altwriezen und Rathsdorf sowie den jüdischen Friedhof beziehungsweise die Ehrengräber der Stadt auf dem evangelischen Friedhof in Wriezen, darunter das des japanischen Arztes Nobutsugu Koyenuma und das des katholischen Pfarrers Karl-Heinz Hauptmann.

Auf die Spielplätze in Eichwerder, Lüdersdorf, Altwriezen, Schulzendorf und neben dem Rathaus in Wriezen sowie weitere Immobilienobjekte der Stadt kommt Koberstein dann auch noch zu sprechen. So seien vor dem Village Festival, das am 7. Juli wieder Hunderte Besucher an die Freilichtbühne lockte, dort zum Beispiel auch die Bänke kontrolliert und repariert worden. Auf dem Areal stünden ebenfalls Umkleidecontainer, die für den Sportunterricht auf dem alten Sportplatz genutzt werden. „Da haben wir schon den Fußboden repariert.“