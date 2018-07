Warten auf den Handwerker

Vorarbeiten für das Schneiden einer Möbelplatte: Tischlermeister Hans-Martin Roland, Geselle Axel Föllmer und der künftige Azubi Zakaria Rajabi in der Werkstatt in Friedersdorf. Der junge Afghane ist noch im Vorbereitungsjahr, beginnt im September eine Tischlerlehre. © Foto: Matthias Lubisch

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Handwerker fehlen in Deutschland noch mehr als Programmierer. Die Azubi-Zahlen zeigen, dass das Problem größer wird. Mit der Folge, dass Kunden immer länger auf einen Handwerker warten müssen. Diese Situation werde sich weiter verschärfen, sagen Handwerker der Region.

„Reparaturen versuchen wir immer schnell rein zu schieben“, sagt Thomas Schenk. „Wer aber größere Elektroinstallationen wünscht, der muss das schon einige Zeit im Voraus anmelden. Für Gerätereparaturen sind wir aber recht schnell beim Kunden.“ Thomas Schenk und Sven Krüger betreiben in Neuhardenberg ein Elektrounternehmen und Küchenstudio. „Uns fehlen Fachkräfte“, sagt Schenk. Er ist einer von drei Elektrikern, muss oft selbst mit ran, um Kunden nicht zu lange warten zu lassen. Auf dem Arbeitsmarkt gebe es keine ausgebildeten Handwerker. „Gute Leute haben alle einen Job. Es fehlt der Nachwuchs“, steht für den Neuhardenberger fest. Aus seiner Sicht habe die Politik bisher versagt. Von echter Förderung des Handwerks spüre er nichts.

Fliesenleger Raik Angrick in Lietzen kann das nur bestätigen. Er finde keinen Lehrling, müsse Aufträge auch schon mal ablehnen, weil die Sechs-Mann-Firma voll zu tun hat. Ein halbes Jahr Vorlauf müssten Kunden einrechnen. Auch, weil in der Regel Material zu bestellen ist.

„Wir suchen seit Langem einen Tischler und finden keinen“, berichtet der Friedersdorfer Tischlermeister Martin Roland. Die Auftragsbücher seien voll. „Solide Handarbeit ist gefragt“, sieht es Roland. „Aber das Handwerk ist für junge Leute ganz offensichtlich nicht mehr interessant genug.“ Acht bis zwölf Wochen müssten Kunden bei ihm schon warten, ehe ein relativ einfacher Auftrag erledigt werden kann. Für größere Projekte, wie ganze Treppeneinbauten, brauche es noch länger.

Genauso sieht es bei Frank Breitmann aus. Er unterhält in Treplin und Seelow einen Sanitär-Heizungs-Fachbetrieb. „Bei Reparaturen kommen wir natürlich umgehend, aber größere Aufträge dauern“, sagt er. Ihm würden auch keine Hilfskräfte nutzen, die man übers Arbeitsamt vermittelt bekommen könnte. „Wir brauchen Fachleute, denn die Kunden erwarten qualifizierte Arbeit.“ Nachdem er lange einen Mitarbeiter gesucht hat, konnte er jetzt einen Fachmann aus Polen einstellen. Dass er ab August sogar einen Azubi haben wird, sei schon ein Glücksfall.

Auch Lothar Krautzig, Elek-tromeister aus Seelow, hat jetzt mit viel Glück einen polnischen Mitarbeiter werben können. „Die meisten jungen Leute wollen keinen Handwerksberuf“, so seine Erfahrung. Krautzig ärgert sich darüber, dass die Politik bisher so gut wie nicht reagiert habe. „Wir erhalten Schreiben von der Handwerkskammer und sollen in Schulen werben“, erzählt er. „Aber wie, bitte schön, sollen kleine Handwerksbetriebe so etwas praktisch umsetzen? Wir haben Aufträge zu erfüllen, zahlen letztlich nicht geringe Mitgliedsbeiträge in der Handwerkskammer. Von dort muss mehr getan werden, um über die Schulen für Handwerksberufe zu werben.“

Alle befragten Handwerksmeister verweisen auf den großen Wert von Praktika. Der einstige Unterrichtstag in der Produktion seien eine gute Möglichkeit gewesen, um junge Leute zumindest mal in einen Betrieb reinschnuppern zu lassen. Heute beschränke sich das, wenn überhaupt, meist auf Projekttage. Hier sollte umgedacht werden, so der Rat der Praktiker.

Die kritische Lage im Handwerk steht im krassen Widerspruch zu Nachfrage und Anspruch der Kunden. Im ersten Halbjahr 2018 haben 67 Prozent der befragten Unternehmen im Landkreis die Auftragslage als sehr gut bewertet. Fast alle schätzen ein, dass dies anhält. Der Auftragsvorlauf liegt im Kammerbezirk im Durchschnitt bei mehr als zehn Wochen, zwei Wochen mehr als im Vorjahr.