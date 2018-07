Sanierte Werkstatt wartet auf Glastage

Marco Marschall

Joachimsthal Der Förderverein Grimnitzer Glashütten hat seine Burg verkauft und in die Werkstatt investiert. Das Ergebnis sehen Besucher bei den Glastagen in der übernächsten Woche. Das alte Stallgebäude hätte durchaus noch mehr Potenzial. Doch für einen weiteren Ausbau fehlen die Mittel.

„Werkstatt in neuem Gewand“ ist das Motto der elften Grimnitzer Glastage, die vom 31. Juli bis 5. August wieder an der Grimnitzer Glashütte stattfinden. 15 Glasmacher, Glaskünstler und Glasbläser werden erwartet. Für sie und ihre Zuschauer hat sich der Komfort deutlich verbessert. In der Werkstatt, die während der Veranstaltung als großer Ausstellungsraum genutzt wird, ist der Fußboden neu gemacht. Die Balken haben einen neuen Anstrich, die Elektrik wurde zum Teil erneuert und der Verein hat sich neue Regale für die Arbeiten der Glasmacher fertigen lassen.

Das Entscheidende aber sind die Räumlichkeiten hinter dem großen Atelier, auf die Vereinsmitglied Jana Chmieleski beim Besuch der Märkischen Oderzeitung in dieser Woche hinweist. „Bisher gab es hier keine Sanitäreinrichtungen, kein Wasser“, sagt sie. Nun hat der Verein eine Küche, einen Büroraum sowie ein Bad mit Toilette und eine Nasszelle. „Die Glasmacher gehen einem schweißtreibenden Gewerbe nach“, erklärt Chmieleski. Nun können sie nach getaner Arbeit am Schmelzofen auch mal unter die Dusche.

Und auch für die Besucher müssen keine Dixi-Toiletten mehr aufgestellt werden. Es gibt ein von außen zugängliches geräumiges Wasserklo. Keine Behindertentoilette – dafür hätten die Mittel des Vereins nicht ausgereicht. Und auch in den riesigen Dachboden, dem Augenschein nach wie gemacht für Ferienunterkünfte, wird nicht investiert werden können. Eine halbe Million Euro seien dafür mal geschätzt worden. Zu viel für den 25 Mitglieder starken Verein.

Zwischen 60 000 und 70 000 Euro haben die Arbeiten im Gebäude gekostet. Die Sparkasse hatte das Vorhaben mit 2500 Euro unterstützt. Finanziert wurde es daher hauptsächlich aus dem Verkauf der Burgruine Grimnitz. Auf dem Anwesen in Sichtweite zur Glashütte steht ein Wohnhaus. Lediglich Keller und ein Teil der Burgmauer seien noch erhalten, erklärt Jana Chmieleski. Der Verein hatte die Burg vor Jahren von der Stadt gekauft. Was damals bezahlt wurde, weiß sie nicht genau. Es habe sich aber nicht um einen symbolischen Preis gehandelt. Eine Zeit lang war dort das Vereinsbüro untergebracht.

Doch der Aufwand für Glashütte und Burg war zu groß, sodass sich der Verein vom letzterer trennte. Sie sei verschiedenen Denkmalschutz-Institutionen in Brandenburg angeboten worden. Als niemand die Burg wollte, ging sie an einen Privatmann, der auch vorhat, das Gelände wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Darauf weist ein Schild am Tor des Grundstücks hin. Derzeit könne die Anlage aufgrund von Renovierungen und Arbeiten am Außengelände nicht besichtigt werden, heißt es darauf. Im nächsten Jahr aber wolle man wieder Gäste zu Veranstaltungen begrüßen.

Jana Chmieleski freut sich nun zunächst auf die Glastage mit nationalen und internationalen Künstlern. Mit dabei sind unter anderem Vereinsmitglied Christian Bressler aus Angermünde, der sich mit Perlen und Bleiverglasung beschäftigt oder Sybille Bergener aus Wiesenburg (Potsdam-Mittelmark), die sogenannten Fusingschmuck herstellt. Auch aus Hamburg und Bayern sind Kunsthandwerker vertreten.

Eröffnet wird die Veranstaltung am 31. Juli um 17 Uhr. Ab dann ist täglich Betrieb an der Werkstatt. Am Wochenende werden Künstler aus Tschechien, Südkorea, Dänemark und den USA erwartet.

Ein Höhepunkt dürfte auch in diesem Jahr die Glasnacht, am 3. August, um 19 Uhr sein. Für diese Veranstaltung weist Jana Chmieleski auf eine beschränkte Platzkapazität hin und bittet um Anmeldung in der Schorfheide-Info oder per E-Mail an info@glashuettegrimnitz.de.