Wasserwechsel Mitte August

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der im Volksmund genannte Denver-Brunnen an der Werkstraße in Eisenhüttenstadt war jüngst Thema im Internethinweissystem Maerker. Ein Bürger hatte sich beklagt, dass es in dem Brunnen „sehr mistig“ aussehe. Dort befinde sich unter anderem eine Schlammschicht. Die Stadtverwaltung wies darauf hin, dass der städtische Brunnen täglich manuell gereinigt werde. „Eine Säuberung des Bodens ist allerdings nur bei einem Wasserwechsel möglich, welcher zwei- bis dreimal im Jahr stattfindet“, hieß es in der Antwort. Der nächste Wasserwechsel inklusive Bodenreinigung sei für Mitte August vorgesehen. Zum Stadtfest sollte an dem beliebten Treffpunkt alles in Ordnung sein.